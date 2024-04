Raúl Jiménez no cambiaría las reglas en futbol tradicional

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años, el balompié ha sufrido cambios, se ha tenido que reinventar para atraer nuevas audiencias, no son muchas, pero poco a poco ha tenido que hacerlo o estará destinado a quedar en el olvido.

Hoy suena la tarjeta azul, usada, con éxito, en el futbol siete como en La People's League. Una regla que se usaría para expulsar al jugador del campo durante 10 minutos. No se emplearía para sanciones graves, sino para casos de protestas, reclamos o faltas tácticas.

Para Raúl Jiménez, delantero del Fulham de Inglaterra, no es necesario cambiar las reglas, ya que no sería justo para los equipos el tener menos tiempo aún jugador, sería una desventaja, así lo dio a conocer en entrevista exclusiva a El Universal Deportes.

"Híjole. No sé, yo creo que ya aquí el fútbol, como dices, el tradicional, ya está, es ya es lo que es. Hace poquito leía que igual metían ahí la tarjeta azul y dejaban a un jugador diez minutos o cinco minutos afuera y al ser un partido de noventa minutos no puedes quedarte con un jugador menos tanto tiempo, es mucha desventaja. Yo creo que ya las reglas como están en el futbol están bien. Y bueno, para eso están este tipo de cosas como el futbol siete como en la People's League, que estamos innovando, creo que ahí es donde se puede crear algo nuevo. Está creciendo, está adaptándose y creo que es el momento, no meterle algo que ya está".

El 'Lobo de Tepeji', asegura que el éxito de la People's League y otras ligas de futbol siete, es la forma de interactuar, al tener contacto directo con los equipos, jugadores y narradores, esto hace que los jóvenes sean parte y sea más entretenido.

"Sabemos que siempre es algo que va a llamar la atención, que siempre va a vender, pero también que este tipo de cosas donde te hacen más parte del espectáculo también es algo que llama la atención y puede tener al aficionado más entretenido en el partido, siendo partidos más cortos. Al final es algo innovador, es algo nuevo que llama la atención. Y cuando se empieza a conocer un poco más sobre esto, claramente gente nueva, nuevos creadores de contenido, nuevos personajes que de cualquier categoría puede pueden venir y querer tener su propio equipo".

Finalmente, Raúl Jiménez espera que el futbol siete en México llegue a tener un gran nivel tal y como sucede en Brasil, pero esto se hará de manera gradual cuando este producto se posicione en la sociedad.

"¿Por qué no? Hay que ir paso a paso para pensar que se puede llegar a ese nivel. No por nada, aquí en la People's League tenemos a los campeones de futbol siete, a los campeones mundiales. Si se pudo hacer ahí, se puede ir creciendo, se puede seguir adaptando. Este sueño que muchos adultos, que muchos niños, muchos adolescentes tienen de ser futbolistas y que también no solo solamente sea el futbol normal, sino que también se voltea a ver el futbol siete que, como dices, en Brasil es como es otra cosa, es parte de la vida ahí".