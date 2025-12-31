Raúl Jiménez podría ser reemplazado por un delantero de EU en Fulham

Raúl Jiménez, que va a cumplir tres años como futbolista del Fulham, está cerca de terminar su contrato con el conjunto inglés, ya que expira el próximo 30 de junio del 2026 y por si fuera poco, desde Europa informan que los Cottagers están en búsqueda de un nuevo goleador.

¿Qué futuro le espera a Raúl Jiménez en el Fulham?

El mercado invernal aún no empieza en el viejo continente, pero de acuerdo con Tom Bogert, el Fulham está interesado en el atacante estadounidense Ricardo Pepi, actualmente en el PSV Eindhoven de Países Bajos. Sin embargo, Raúl se mantiene como uno de los jugadores favoritos de la afición del Fulham; de hecho, en su último partido del año anotó el gol del triunfo sobre el West Ham United.

Detalles sobre el interés del Fulham en Ricardo Pepi

A poco más de seis meses para que empiece la Copa del Mundo 2026, Jiménez tendría como compañero o sería reemplazado por un goleador estadounidense, según los reportes. En la Eredivisie, Pepi ha jugado un total de 89 partidos, y lleva 36 goles entonces. Ambos tienen varios años en Europa, aunque la carrera de Raúl tiene mayor relevancia gracias a su paso por clubes como el Atlético de Madrid, Benfica y Wolverhampton.

Estadísticas de Raúl Jiménez en la Premier League

Desde su llegada en 2023 a la Premier League, el canterano del América ha jugado un total de 92 partidos con el Fulham, donde ha anotado 25 goles. En la temporada 2025-27, Raúl Jiménez lleva 17 partidos jugados, 4 goles y 2 asistencias en la Premier League. Además, ha disputado 4 partidos de la EFL Cup, donde aportó 1 gol.