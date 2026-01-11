FC Barcelona gana Supercopa de España 2026 ante Real Madrid

En el clásico disputado en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí, el FC Barcelona se impuso 3-2 al Real Madrid y conquistó la Supercopa de España 2026.

El brasileño Raphinha fue la gran figura con un doblete, incluyendo el gol de la victoria a los 73 minutos, un disparo fortuito que se desvió en el defensor madridista Raúl Asencio y engañó a Thibaut Courtois.

¿Cómo fue el desarrollo del clásico entre Barcelona y Madrid?

El partido tuvo un primer tiempo frenético: Raphinha abrió el marcador a los 36 minutos en un contragolpe, pero Vinícius Júnior igualó con un golazo individual en el tiempo añadido, rompiendo una sequía de 16 partidos sin anotar.

Lewandowski puso nuevamente en ventaja al Barcelona, y Gonzalo García empató rápidamente para los blancos, dejando el 2-2 al descanso.

En la segunda mitad, el Barcelona resistió pese a la expulsión de Frenkie de Jong en el descuento. Raphinha selló el triunfo con su segundo gol, desviado, que desató la euforia culé y dejó sin efecto la entrada tardía de Kylian Mbappé al minuto 76.

Esta victoria permite al Barcelona sumar su título número 16 en la Supercopa, ampliando su ventaja sobre el Real Madrid. Los pupilos de Hansi Flick, tras golear 5-0 al Athletic en semis, continúan su gran momento, mientras que los de Xabi Alonso, vencedores 2-1 del Atlético en la previa, sufren su segunda final perdida consecutiva ante el eterno rival.

Detalles del partido y la actuación de Raphinha

Memes se burlan del Real Madrid tras la derrota ante el Barça en la Supercopa de España. Las redes sociales no tardaron en reaccionar: los memes inundaron internet con burlas implacables hacia los merengues.

Desde imágenes de jugadores del Madrid como "hijos" del Barcelona hasta montajes humorísticos sobre la derrota en territorio neutral, los aficionados culés celebraron con ironía el tropiezo blanco. La afición blaugrana llenó X y otras plataformas con divertidas postales. El clásico cumplió con las expectativas de emoción y goles, pero el trofeo se va a Cataluña, acompañado de risas virales en la red.

Reacciones en redes sociales tras la derrota del Real Madrid

La derrota del Real Madrid ha generado una ola de memes y burlas en las redes sociales, donde los aficionados culés han expresado su alegría por la victoria del Barcelona. Las imágenes y montajes humorísticos han inundado internet, reflejando la rivalidad entre ambos equipos.