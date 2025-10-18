España lidera el ranking de FIFA

España sigue al frente del ranking masculino de selecciones de la FIFA publicado el viernes y que tiene a Alemania encaminada a ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa Mundial el 5 de diciembre, en el que participará el presidente estadounidense Donald Trump.

Alemania subió dos lugares al décimo puesto después de victorias consecutivas en las eliminatorias del Mundial contra Luxemburgo e Irlanda del Norte. Alemania perdió ante Eslovaquia en su primer partido de las eliminatorias el mes pasado.

Croacia, subcampeona en el Mundial de 2018 y semifinalista en la edición de 2022, cayó al 11mo puesto después de empatar contra la República Checa la semana pasada.

Las 12 naciones cabezas de serie en el sorteo de 48 equipos serán los tres coanfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— más los nueve clasificados directos mejor ubicados en la actualización del ranking FIFA de noviembre.

Italia, actual número nueve, probablemente acabará en los playoffs europeos que se disputarán en marzo. Los Azzurri se perfilan para quedar como escoltas de Noruega en su grupo, lo que significa que el equipo que figure décimo en el ranking será cabeza de serie en el Mundial, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio.

España lidera por delante del reinante campeón mundial Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda, Brasil y Bélgica.

La Roja se apuntó un par de victorias ante Bulgaria y Georgia en las eliminatorias europeas para consolidarse en el primer puesto que había alcanzado en el ranking previo, en el que puso fin al reinado de Argentina desde abril de 2023. La Albiceleste escaló un puesto, tras los triunfos en sus amistosos contra Venezuela y Puerto Rico, capitalizando el empate de Francia con Islandia en las eliminatorias.

Las selecciones cabezas de serie estarán en el Bombo 1 del sorteo del Mundial. Colombia, Uruguay y Ecuador se perfilan para el Bombo 2, donde también entrarían Marruecos, Colombia, Senegal, Japón, Irán y Corea del Sur y Ecuador. El Bombo 3 incluiría a Noruega y Austria por Europa, además de Paraguay, Australia, Egipto, Argelia, Costa de Marfil, Túnez, !atar, Uzbekistán y Sudáfrica.

Cuatro equipos de Europa se clasificarán mediante un repechaje continental y otras dos plazas se definirán en un repechaje intercontinental. Ambos torneos se disputarán en marzo del año próximo.

Los dos ganadores del repechaje intercontinental —Bolivia y Nueva Caledonia participarán en el mismo— acabarán en el Bombo 4, junto a Arabia Saudi, Jordania, Ghana, Cabo Verde y Nueva Zelanda.

El ranking de octubre confirmó los cuadros enfrentamientos de los playoffs de África el próximo mes para decidir el equipo que irá al repechaje intercontinental. Los emparejamientos son Nigeria-Gabón y Camerún-Congo.



