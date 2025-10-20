Rafael Leão lleva al AC Milan hasta la cima de la Serie A

El extremo portugués anotó dos veces en su primer juego como titular de la temporada de la Serie A tras una lesión, y un AC Milan debilitado remontó un gol en contra para vencer el domingo 2-1 a la Fiorentina de Pioli y volver a la cima de la liga italiana.

Leão fue el jugador de la temporada de la Serie A cuando el Milan ganó el título italiano bajo el mando de Pioli en 2021-22, pero no ha rendido a ese nivel desde entonces.

Pero con Christian Pulisic, Adrien Rabiot y Christopher Nkunku todos lesionados, el Milan necesitaba que Leão diera un paso adelante.

Después de que Robin Gosens pusiera a la Fiorentina por delante con su disparo a corta distancia poco antes de la hora de juego, Leão igualó rápidamente con un disparo largo y bajo. Luego, se encargó de un penal por primera vez en su carrera en el Milan y lo convirtió tras una falta sobre el argentino-mexicano Santiago Giménez.

"Este es el Rafa que necesitamos. Es un talento increíble", dijo Luka Modric, quien se unió al Milan en julio después de 13 temporadas en el Real Madrid. "Para mí, es uno de los mejores jugadores del mundo. Y aún puede mejorar".

El Milan se colocó un punto por delante del Inter de Milán, Napoli y la Roma.

Ha sido un gran cambio para el Milan bajo el mando del entrenador, Massimiliano Allegri. Después de quedar octavo temporada pasada y fuera de las competencias europeas, ahora es líder. La Fiorentina sigue sin ganar, aumentando la presión sobre Pioli.

Nico Paz deslumbra

A este ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de que el Real Madrid vuelva a comprar a Nico Paz del Como.

El mediocampista argentino de 21 años anotó un gol y asistió en otro en la victoria del Como el domingo 2-0 ante la Juventus y con lo que la Bianconeri sufrió su primera derrota de la temporada.

Producto del sistema juvenil del Madrid, Paz fue vendido por el poderoso club español al Como el año pasado con una cláusula que le permite readquirirlo antes de junio del 2027, o después de esta temporada.

Con cuatro goles y cuatro asistencias, Paz ha estado involucrado en ocho de los nueve goles del Como esta temporada.

Los únicos otros jugadores en las cinco principales ligas de Europa con tales números son Vinícius Júnior (cinco goles y cuatro asistencias para el Real Madrid) y el colombiano Luis Díaz (cinco goles y cuatro asistencias para el Bayern Múnich).

"Puedo entender cuando un jugador tiene el hambre y el enfoque correcto para llegar a la cima, o si es solo momentáneo. Nico puede llegar tan lejos como quiera", indicó el entrenador del Como, Cesc Fàbregas "Tiene el talento y las cualidades físicas".

Ambos goles contra la Juventus fueron dignos de destacar. A los cuatro minutos, Paz envió un centro perfecto en una jugada de estrategia para que Marc-Oliver Kempf lo redirigiera tras un tiro de esquina.

Luego, hacia el final de la segunda mitad, Paz recogió un balón largo en un contraataque, recortó hacia adentro y disparó un tiro curvo al rincón lejano sin siquiera mirar al arco.

El Madrid seguramente habrá estado observando, ya que el miércoles enfrenta a la Juventus en la Liga de Campeones. También observando desde las gradas en Como estaban el exentrenador y delantero del Arsenal Arsene Wenger y Thierry Henry, respectivamente. Fàbregas, quien cumplió el segundo partido de una suspensión de dos juegos por protestas, jugó con Henry bajo Wenger en el club londinense.

El Como igualó en puntos con la Juventus, a cuatro del Milan.

Fue la primera victoria del Como sobre la Juventus en casi 75 años, desde 1952, poniendo fin a una racha de 23 partidos sin ganar.

La Juventus no ha ganado en más de un mes, desde que superó 4-3 al Inter el 13 de septiembre.

Bologna sube al quinto

Además, el Bologna ganó 2-0 en Cagliari con goles de Emil Holm y Riccardo Orsolini para colocarse en quinto lugar. Orsolini encabeza la lista de la liga con cinco goles.

El Parma, que se quedó con diez hombres, empató 0-0 en Génova con el portero Zion Suzuki deteniendo el penal de Maxwel Cornet en el tiempo de descuento.

El Génova sigue sin ganar, aumentando la presión sobre el entrenador Patrick Vieira.

Atalanta y Lazio también empataron 0-0.



