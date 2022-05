Que siempre sí: ¡Janssen va a su Selección!

Países Bajos abrirá acción del torneo con cuatro partidos: el 3 de junio jugará ante Bélgica, el 8 y 14 ante Gales y el 11 ante Polonia.

Janssen no juega un partido con la Selección Mayor de su País desde el 10 de octubre del 2017 cuando venció 2-0 a Suecia en la Eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.

Algunos medios en Países Bajos destacaron el llamado de Janssen pese a sus planes de boda.

Los elementos que quedaron fuera son: Jordy Clasie, Arnaut Danjuma, Luuk de Jong, Rick Karsdorp, Marten de Roon y Owen Wijndal,

EXPLICA EL LLAMADO DE JANSSEN

Van Gaal, entrenador de Países Bajos explicó el por qué de algunos llamados sorprendentes como el de Janssen, quien desde esta semana comenzó a ir a entrenar a El Barrial en pleno receso vacacional del Monterrey.

"Así que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo disponible. Sólo durante este período y en septiembre aún tenemos la oportunidad de ver a nuevos jugadores en acción. Por eso ahora elijo a Bruno Martins Indi, Jerdy Schouten y Vincent Janssen", publicó el portal Voetbal International.

"Éstos son jugadores interesantes que me gustaría experimentar de cerca durante un campamento de entrenamiento, aunque, por supuesto, ya conozco a algunos de ellos. Me gustaría enfatizar que todos se quedan en la imagen con nosotros. También los jugadores que no han recibido invitación ahora".

Janssen no tuvo un buen año futbolístico con Rayados en el 2021-2022 marcando apenas 3 goles.