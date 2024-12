Sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf: Lista, primera ronda de Concachampions

Por: Agencia Reforma

Diciembre 11, 2024 -

Después del sorteo de la Copa de Campeones de la Concacaf, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Chivas y Tigres conocieron sus rivales para los duelos de la primera ronda, en los que destaca el emparejamiento del Guadalajara contra el Cibao, ya que el ganador de este duelo se medirá al América, que ya se encuentra instalado de forma directa en los octavos de final.

Pumas regresa a un torneo de la Concacaf luego de haber perdido la final en el 2022. En esta ocasió, los felinos estarán frente al cuadro canadiense Cavalry.

Monterrey, que jugará la final de la Liga MX el jueves, se enfrentará al Forge FC, de Canadá, y Cruz Azul hará los honores al Real Hope, de Haití.

Tigres, que acaba de ser eliminado en los cuartos de final de la Liguilla, se medirá al Real Estelí, de Nicaragua.

Inter Miami, el equipo de Leo Messi, se enfrentará al Sporting Kansas City.

El sorteo estuvo dirigido por Lindsay Casinelli, acompanada del exjugador Oribe Peralta y el mediocampista Jonathan Bornstein, que ayudaron a sacar los nombres y posiciones de los bombos.

De tal forma que los duelos quedaron de la siguiente manera: LAFC vs Colorado Rapids, Inter Miami vs. Sporting Kansas City, Monterrey vs. Forge FC, Vancouver Whitecaps vs. Saprissa y Pumas UNAM vs Cavalry.

Guadalajara vs Cibao FC, Cruz Azul vs Real Hope, Seattle Sounders vs Antigua GFC, Tigres vs. Real Estelí FC, Cincinnati FC vs. FC Motagua y Real Salt Lake vs Herediano.

El torneo iniciará el 4 de febrero y finalizará el 1 de junio del 2025; estos encuentros serán a ida y vuelta.

Los que esperan a los ganadores de esta ronda son Columbus, Cavalier, Alajuelense, América y LA Galaxy

Las Águilas son siete veces campeones de Concacaf y uno de los clubes que mayor expectativa genera por su calidad.

AGUARDA AMÉRICA EN OCTAVOS

Enfrenta Chivas al Cibao FC

En la primera ronda de la competencia, las Chivas se medirán al Cibao FC, equipo de República Dominicana.

El problema para el Rebaño es que, en caso de vencer a los dominicanos, el América aguarda en los octavos de final de la competencia.

Chivas iniciará su participación en el certamen internacional desde la primera fase, en fechas y horarios por definir, pero que se llevarán a cabo entre el 4 y 27 de febrero del 2025, en duelos a visita recíproca.

En 2018, en los octavos de final del torneo, el Rebaño superó con global de 7-0 al Cibao.

En aquella ocasión, Chivas, dirigido por Matías Almeyda, se consagró campeón de la Concachampions.