Martinoli explota tras eliminación de Pumas del Play-In

Los Pumas sumaron un nuevo fracaso en más reciente historial, al quedar eliminados del Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de Efraín Juárez perdió (3-1) con el Pachuca en el estadio Hidalgo y se despidió prematuramente del torneo. A diferencia del semestre pasado, esta vez el conjunto universitario no pudo ni avanzar al segundo duelo en la búsqueda de acceder a la Liguilla.

Con goles de Kenedy y Enner Valencia, el Club Universidad Nacional se marchó de la Bella Airosa con una derrota más que dolorosa. Ahora, los Pumas tendrán que enfocarse en el siguiente torneo para mejorar sus resultados o estarán cumpliendo 15 años sin poder ser campeones.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

Tras la eliminación de la escuadra de Efraín Juárez del Apertura 2025, las críticas no se hicieron esperar en los medios de comunicación. Uno de los que alzó la voz para criticar fuertemente la situación que atraviesa el Club Universidad Nacional fue Christian Martinoli. A través del podcast que comparte con Luis García, el cronista de TV Azteca no se guardó nada y estalló contra todos los integrantes de la institución auriazul.

"Pumas acaba de firmar un fracaso rotundo en el campeonato mexicano. Si yo fuera Pumas, corto de tajo todo, a la directiva, [jugadores] mexicanos o extranjeros, entrenador, directivos, todos fuera; cortemos de tajo", sentenció. El narrador señaló que el equipo universitario ya no tiene nada que perder y que debería apostar por utilizar a sus canteranos para intentar resurgir, ya que ha perdido su esencia de tener "a los mejores canteranos del futbol de México".

"Si vamos a tener estos pinches resultados, juguemos con jóvenes y vemos quien sale bueno, porque al final no hay descenso, les vale madre si pagan multa, [que] hagan lo que quieran. Pumas deja de sacar jugadores de alto calibre desde hace años porque trae a mucho extranjero que vale madre y le quitan el espacio [a los de fuerzas básicas]", manifestó.

¿Qué consecuencias dejó la eliminación?

Christian Martinoli lamentó que la institución auriazul haya dejado de ser importante en la Liga MX y que, desde "hace años", no cuente con los mejores jugadores mexicanos que surjan de sus fuerzas básicas. "Pumas de la UNAM ha dejado de ser un equipo trascendental del futbol de México en lo deportivo. Es un equipo con una enorme tradición, con una camiseta muy chingona, para mí la mejor de todas, que tiene mucha gente por todos lados, con un estadio histórico y que es patrimonio de la humanidad... tienes una historia detrás, no te puedes permitir [estos resultados]", criticó fuertemente Christian Martinoli.