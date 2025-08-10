Pumas Femenil triunfa en Puebla y mantiene invicto

Pumas Femenil mantuvo su paso invicto en este Apertura 2025 con un triunfo de visitante ante Puebla.

Las auriazules siguen sin conocer la derrota tras cinco jornadas del torneo, luego de vencer 2-1 a La Franja.

La visita a territorio poblano costó más de lo esperado para las dirigidas por Marcelo Frigério, quienes salían como claras favoritas en medio de su buen inicio de semestre.

Pero, Puebla Femenil hizo un partido muy completo defensivamente hablando y aprovechó las ocasiones que tuvo de cara a portería para adelantarse en el marcador al minuto 41, de la mano de Yanin Lira.

Después de verse abajo, las capitalinas adelantaron aún más sus líneas para buscar la igualada, la cual llegó hasta el segundo tiempo.

En un tiro de esquina, Julissa Dávila se encontró el balón dentro del área chica tras una serie de rebotes y lo mandó al fondo de las redes para anotar su primer tanto con la playera universitaria y poner el 1-1 al 52´.

Los minutos avanzaban y Pumas buscaba ese gol que les diera los tres puntos, pero todo parecía indicar que no les alcanzaría.

Hasta que llegó Laura Herrera al 90+4´ para sellar la victoria y poner a las felinas momentáneamente en el segundo lugar de la Liga MX Femenil con 13 puntos.