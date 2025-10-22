PSG anota 7 y Barcelona marca 6; noche goleadora

MANCHESTER, Inglaterra.- El Paris Saint-Germain anotó siete goles, el Barcelona marcó seis y Erling Haaland llegó a 24 en la temporada el martes, en una noche llena de acción en la Liga de Campeones.

En total, hubo 43 goles en nueve partidos. Seis equipos anotaron cuatro o más.

La victoria 6-1 del Barcelona contra el Olympiakos le permitió recuperarse de un tropiezo sufrido a principios de mes ante el PSG.

El PSV Eindhoven aplastó al campeón italiano Napoli por 6-2, mientras que el Arsenal y el Inter de Milán lograron grandes victorias para mantener sus inicios perfectos en Europa.

Pero es el campeón defensor PSG el que lidera la tabla de posiciones después de una victoria por 7-2 contra el Bayer Leverkusen en un encuentro caótico que vio a ambos equipos disminuidos a 10 hombres en la primera mitad.

Mientras que el Arsenal, líder de la Liga Premier, goleó 4-0 al Atlético de Madrid con un doblete de Viktor Gyokeres, el Inter, finalista de la temporada pasada, venció al Union Saint-Gilloise por el mismo marcador.

El gol de Haaland ayudó al Manchester City venciera 2-0 al Villarreal.

PSG se desata en Leverkusen

Al descanso en el BayArena, el PSG ganaba por 4-1, pero eso no cuenta toda la historia de un revolucionado primer tiempo, que incluyó una tarjeta roja para cada equipo y dos penales para el Leverkusen.

Dos goles de Desire Doue dieron el control del duelo al campeón francés, y la acción continuó después del descanso, cuando Nuno Mendes amplió la ventaja en los primeros cinco minutos de la reanudación. Ousmane Dembélé también ingresó desde el banquillo para marcar en su regreso tras una lesión.

"Son tres victorias en tres partidos y, lo más crucial, estamos en la cima de la tabla de la Liga de Campeones de la UEFA", recalcó Dembélé. "Hemos comenzado realmente bien esta campaña, tomando en cuenta lo difícil que fue la temporada pasada".

Sin embargo, Aleix Garcia fue el más destacado. Además de su penal en la primera mitad, anotó el gol del partido en la segunda con un disparo de larga distancia que sin embargo fue poco más que una nota al pie.

Triplete de López

Fermín López firmó un triplete y Marcus Rashford añadió un doblete para que el Barcelona arrasara con el Olympiakos, que jugaba con 10 hombres.

El Barça aprovechó al máximo cuando el campeón griego se quedó en inferioridad numérica tras una polémica tarjeta roja para el zaguero argentino Santiago Hezze en el complemento y anotó cuatro tantos para completar la goleada.

Fue el primer triplete de López en su carrera. La otra anotación fue obra de Lamine Yamal al convertir un penal.

Olympiakos no tuvo respuesta cuando Hezze recibió una segunda tarjeta amarilla a los 57 minutos, a pesar de que las repeticiones parecían descartar un contacto con Marc Casado, quien intentaba detenerlo.

"La segunda amarilla es incomprensible. Y, para redondear, el penalti", lamentó José Luis Mendilibar, técnico español del Olympiakos. "En estos campos no regalan nada, pero es que hoy nos han quitado. Cuando nos hemos metido en el partido, nos han sacado, sin hacer nosotros nada mal".

Apenas tres minutos antes, los visitantes se ilusionaron con la remontada, acercándose 2-1 tras el gol de penal de Ayoub El Kaabi.

Luego, con el hombre extra, el campeón español abrumó al Olympiakos con cuatro goles en 11 minutos.

Rashford, cedido por el Manchester United, contabiliza cuatro goles en tres partidos en la Liga de Campeones esta temporada.

"A veces es difícil descomponer a los oponentes, pero tenemos tantos goleadores en diferentes áreas que conseguir goles es la menor de nuestras preocupaciones", dijo.

Arsenal supera al Atlético

Líder de la Liga Premier y perfecto en Europa, el Arsenal está en la cúspide.

Un convincente segundo tiempo en el Emirates vio al equipo del español Mikel Arteta imponerse al Atlético. Gyokeres, fichado este verano, selló la victoria con dos goles en tres minutos. Esos tantos pusieron fin a la sequía goleadora de siete partidos del delantero con el Arsenal.

Gabriel Magalhaes y Gabriel Martinelli ya habían dado a los londinenses la ventaja de 2-0 para entonces.

El Arsenal es tercero en la clasificación, detrás del PSG e Inter por diferencia de goles.

Haaland en racha

Haaland simplemente no puede dejar de marcar en este momento.

El internacional noruego llegó a 24 goles en 14 partidos esta temporada y extendió su racha actual de anotaciones a 12 duelos consecutivos. Ahora suma 53 tantos en la Liga de Campeones en apenas 51 apariciones.

El único partido en el que no anotó esta temporada fue la derrota del City por 2-0 ante el Tottenham en agosto.

Bernardo Silva anotó también por el City, que trepó a la quinta casilla.

Napoli sorprendido en Eindhoven

La mayor sorpresa de la noche fue la derrota del Napoli ante el PSV.

El equipo de Antonio Conte sufrió derrotas seguidas tras perder sábado por 1-0 en el feudo de Torino. Y una derrota tan abultada en Europa fue particularmente humillante para el campeón italiano, con tres goles encajados en los últimos 10 minutos después de quedarse con 10 hombres a los 76, cuando Lorenzo Lucca fue expulsado.

La situación es mejor para el Inter, que tiene un récord del 100% después de tres partidos y superó cómodamente al Union Saint-Gilloise. El argentino Lautaro Martinez anotó por tercera vez en la Liga de Campeones esta temporada.

Newcastle y Dortmund ganan

Harvey Barnes anotó dos veces en la victoria del Newcastle por 3-0 sobre el Benfica y el Borussia Dortmund ganó 4-2 en Copenhague.