PSG se enfrenta a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental

Después de finalmente alzar su primera Copa de Europa, el Paris Saint-Germain puede cerrar el año añadiendo también su primer trofeo de la Copa Intercontinental.

¿Cuándo se juega la final entre PSG y Flamengo?

El campeón europeo se medirá contra el brasileño Flamengo, flamante monarca sudamericano, en la final del torneo internacional de fin de año. Ningún equipo francés ha conquistado la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes.

La FIFA reintrodujo la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar El Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos. El PSG perdió ante Chelsea en la final de la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos en julio, después de haber ganado su primer título de la Liga de Campeones en mayo.

Detalles sobre la transmisión del PSG vs Flamengo

Flamengo busca su segundo título de la Copa Intercontinental. Derrotó a Liverpool en 1981 con un equipo que incluía a los legendarios Zico y Júnior. Está tratando de culminar un año estelar en el que ganó tanto la Copa Libertadores como el campeonato brasileño.

Mientras que el PSG obtuvo una entrada directa a la final como campeón de Europa, Flamengo tuvo que vencer primero al Cruz Azul de México y luego al Pyramids de Egipto para llegar al partido por el título.

Fecha: Miércoles 17 de diciembre

Horario: 11:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: FIFA+.