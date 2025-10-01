PSG hunde al Barcelona

Gonçalo Ramos anotó a los 90 minutos para que un diezmado Paris Saint-Germain esgrimiera un argumento de autoridad el miércoles, al conseguir una victoria de 2-1 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones.

PSG, el vigente campeón continental, arrancó perdiendo 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Pero incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés salió victorioso contra uno de los favoritos para llevarse el título en mayo.