PSG hunde al Barcelona

PSG hunde al BarcelonaCon un gol agónico de Gonçalo Ramos ganan en la Liga de Campeones
Gonçalo Ramos anotó a los 90 minutos para que un diezmado Paris Saint-Germain esgrimiera un argumento de autoridad el miércoles, al conseguir una victoria de 2-1 sobre el Barcelona en la Liga de Campeones.
PSG, el vigente campeón continental, arrancó perdiendo 1-0 en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Pero incluso sin la presencia del tridente de delanteros conformado por Ousmane Dembélé, Desire Doué y Khvicha Kvaratskhelia, el gigante francés salió victorioso contra uno de los favoritos para llevarse el título en mayo.
"Da igual los que jueguen y los problemas que tengamos. Cuando llevan nuestra camiseta, con nuestro escudo, la actitud y el esfuerzo no son negociables", expresó el entrenador del PSG, Luis Enrique.
