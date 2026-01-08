México brilla con sus Campeonatos Nacionales impulsados por la FIFA

Puebla se recibió en 2025 alrededor de dos mil niñas y niños de los 32 estados de la República para llevar a cabo torneos de fútbol impulsados por el Programa Forward de la FIFA, organismo que apoya a la FMF de manera técnica y económica.

Al evento se dieron cita 128 equipos, representados por cada estado del país. Se disputaron un total de 290 partidos a lo largo de las 16 canchas en las que se jugaba de forma simultánea.

¿Qué se busca con los Campeonatos Nacionales de Fútbol?

Esta fue la primera edición de Campeonatos Nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. El objetivo de este torneo, disputado en categorías Sub-9 y Sub-11, es marcar un antes y un después en la detección y desarrollo de talento infantil, así como transformar el fútbol base del país.

Además, se busca atacar la "brecha competitiva" en el fútbol infantil no escolar, ya que la falta de competencia en las categorías menores limitaba el desarrollo técnico y social de los jugadores.

"Todos los participantes son campeones porque son los que ganaron en cada estado su eliminatoria. Y muchas felicidades y muchas gracias al estado de Puebla por toda la organización", expresó Mauricio Bailón, director general de Desarrollo Deportivo (FMF).

Este proyecto, financiado por el Programa Forward de la FIFA, recibió una inversión de poco más de un millón de dólares, con lo que se asegura su continuidad hasta 2027.

Detalles sobre la primera edición de los Campeonatos Nacionales

Durante esta edición inaugural, los enfrentamientos se daban en modos de 7 vs 7 y 9 vs 9, esto con el fin de responder a las necesidades y posibilidades físicas, técnicas y tácticas de los niños que participaron en el torneo.

Sergio Palacios, gerente de desarrollo de federaciones miembro de la FIFA en la Oficina Regional de Panamá, destacó la organización del torneo y la importancia del mismo.

"La primera edición de los Campeonatos Nacionales 2025 en Puebla se posiciona como un pilar fundamental para el desarrollo del fútbol en México a largo plazo. Esta competición no solo corona a las y los campeones de cada categoría, sino que representa el complemento perfecto para reforzar la trayectoria deportiva de las niñas y niños futbolistas en todo este extenso país; desde sus primeros pasos en el fútbol infantil, pasando por las etapas juveniles, hasta llegar a las Selecciones Nacionales".

Reacciones de los organizadores sobre el evento

Los primeros campeones de la historia:

· Sub-9 Femenil: Baja California (Subcampeón: Tamaulipas)

· Sub-9 Varonil: Veracruz (Subcampeón: Coahuila)

· Sub-11 Femenil: Durango (Subcampeón: Veracruz)

· Sub-11 Varonil: San Luis Potosí (Subcampeón: Coahuila)

Para las próximas ediciones (2026 y 2027) habrá una expansión en las categorías, donde se incluirán la Sub-12 y Sub-13.