¡Se reservaron los goles!

En un deslucido encuentro de fogueo para el Mundial del que será coanfitrión el año próximo, México empató el sábado 0-0 ante un Japón que generó las mejores oportunidades de gol pero no estuvo certero para reflejarlas en el marcador.

México continuará su preparación para el Mundial el martes, cuando enfrente a Corea del Sur en su segundo encuentro de esta fecha de partidos internacionales de la FIFA. En octubre chocará con Colombia en Arlington, Texas, y con Ecuador, en Guadalajara.

Japón enfrentará a Estados Unidos en su segundo duelo de la gira por Norteamérica. También el sábado, la selección estadounidense cayó por 2-0 ante los surcoreanos.

Japón dominó en el arranque del encuentro y generó un par de jugadas peligrosas en los primeros 15 minutos, incluyendo un disparo de Takefusa Kubo a los 10, que fue rechazado con apuros por Luis Malagón.

México emparejó las acciones después de la primera media hora, pero volvió a padecer con la falta de profundidad en el último tercio, un mal que lo ha aquejado desde Liga de Naciones y la Copa Oro. En ese último certamen logró coronarse pese a la falta de ideas ofensivas.

En el arranque del complemento, a los 47, los asiáticos volvieron a tocar a puerta con un tiro dentro del área por parte de Ayase Aueda. Malagón volvió a estar atento para desviar la pelota a tiro de esquina.

México realizó su primer disparo a portería a los 53 con un intento de Roberto Alvarado que se fue por encima del travesaño.

El Tri se aproximó de nuevo a los 67 con un remate de cabeza de Erick Lira que fue rechazado con problemas por el portero Zion Suzuki.

México cerró el partido dominando y volvió a acercarse con un tiro de Germán Berterame, ligeramente desviado a los 86.

El conjunto mexicano acabó con 10 hombres, por la tarjeta roja directa a César Montes tras cortar una oportunidad manifiesta de gol de los japoneses. El cartón amarillo mostrado inicialmente se cambió de color tras la consulta del VAR.

COREA DEL SUR SE IMPONE A EU

La Selección de Estados Unidos sigue mostrando muchas dudas de cara a la Copa del Mundo de 2026, esta vez cayendo ante Corea del Sur en amistoso internacional.

El combinado estadounidense fue derrotado 2-0 por el equipo asiático en Nueva Jersey, donde lució la mayoría de aficionados coreanos en las gradas del estadio de los New York Red Bulls.

NO LOGRÓ TERMINAR LA PRIMERA PARTE

EDSON ÁLVAREZ SALE LESIONADO

La Selección Mexicana vivió un pésimo primer tiempo frente Japón en Oakland, ya que el cuadro de Javier Aguirre fue dominado por los nipones en gran parte de los primeros 45 minutos, pero lo peor para ellos fue la lesión de Edson Álvarez.

El capitán de México no logró terminar la primera parte por sufrir una molestia muscular, que lo obligó a salir del campo para cederle su lugar a Erik Lira, jugador del Cruz Azul.

La lesión de "El Machín" se presentó al minuto 30 del primer tiempo, cuando el canterano del América volteó hacia la banca para hacer un ademán e instantáneamente tirarse al césped mientras se tocaba su parte posterior de la pierna derecha.

Al ver que su capitán estaba con gestos de dolor, algunos futbolistas del equipo se acercaron para ver cómo se encontraba. Javier Aguirre no lo pensó mucho y decidió meter al campo a Lira, luego de que el cuerpo médico revisara a Edson.