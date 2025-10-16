Romano revela lo que Aguirre busca en la Selección Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Rubén Omar Romano, histórico técnico de la Liga MX, la Selección Mexicana mostró una cara distinta en el empate frente a la Selección de Ecuador.

Sin dejar de lado que el margen de mejora sigue siendo alto, el argentino aplaude ese tipo de partidos como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

"La gente tiene que estar tranquila, la prensa también tiene que estarlo. Son partidos amistosos y qué bueno que lleguen este tipo de competencias que son con equipos muy fuertes de Sudamérica y todavía quedan algunos más. Eso nos va a hacer crecer", declaró en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

México disputó la Fecha FIFA de Octubre ante Colombia y Ecuador; cerrará el año en noviembre ante Uruguay (Torreón) y Paraguay (San Antonio), dos rivales clasificados a la Copa del Mundo del siguiente año y conjuntos de alta exigencia.

"Ese tipo de fogueo es lo que necesitamos nosotros, competir con selecciones de este nivel, como era antes en Copa América, la Copa Libertadores, la Sudamericana; eso nos hizo crecer mucho como futbolistas y como federación", agregó el técnico de equipos como América, Cruz Azul, Santos y Atlas.

Para el también exfutbolista, Javier Aguirre continúa con la búsqueda de jugadores rumbo a la justa mundialista como prevención de lo que pueda suceder más adelante, cuando la inauguración del Mundial se acerque.

"Yo creo que Javier lo que está buscando es que no pase lo que nos pasó en el Mundial pasado que todos estábamos confiados en el tridente y éste llegó mal físicamente. Todos confiábamos en (Raúl) Jiménez, (Hirving) Lozano y ´Tecatito´ (Corona), yo creo que está viendo jugadores por si llega a pasar así, el equipo tenga respuesta", concluyó.