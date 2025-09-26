¿Cambiar sedes del Mundial por la inseguridad?

WASHINGTON DC, EU.- Los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA de 2026 que se jugarán en San Francisco y Seattle podrían tener nuevas sedes.

A menos de un año de que se realice el Mundial de futbol, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que los duelos podrían ser trasladados a otras ciudades que sean seguras.

Igualmente, abrió la puerta para poder cambiar la sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Si creo que no es seguro, lo vamos a mover", dijo Trump.

El mandatario considera que si una ciudad es peligrosa para el Mundial entonces trasladaría la sede a otra ciudad estadounidense.

"Si creo que no es seguro, lo vamos a sacar de esa ciudad. Entonces, si alguna ciudad que pensamos que va a ser un poco peligrosa para la Copa del Mundo, o para los Juegos Olímpicos de 2028, pero para la Copa del Mundo en particular, porque están jugando en tantas ciudades, no lo permitiremos", añadió en la Oficina Oval.

La FIFA no ha dicho nada al respecto, y a menos de 12 meses de que arranque este Mundial que tiene tres países como sedes, junto con México y Canadá, se desconoce si pueden hacerse ese tipo de cambios.

Trump mencionó que ciudades como Memphis y Tennessee, además de Chicago, estarían dispuestas a ser sedes.

"Como probablemente sepan, vamos a Memphis y vamos a algunas otras ciudades. Muy pronto nos vamos a Chicago. Serían seguras para la Copa del Mundo".

El sorteo será la primera semana de diciembre.

Tanto Seattle como San Francisco tienen un total de seis duelos cada una para la Copa del Mundo.