Cristiano Ronaldo marca un gol impresionante mientras apunta a su sexto Mundial

MANCHESTER, Inglaterra

El empeño de Cristiano Ronaldo por disputar un sexto Mundial, una cantidad récord, comenzó el sábado de manera espectacular: rubricó dos goles y Portugal inició su campaña de las eliminatorias con una aplastante victoria 5-0 sobre Armenia.

Los tantos de Cristiano extendieron a 140 su récord como el máximo goleador en el fútbol internacional masculino y confirmaron su inquebrantable motivación para seguir estableciendo más hitos antes de que su ilustre carrera llegue a su fin.

El astro de 40 años firmó recientemente un nuevo contrato con el club saudí Al Nassr y llevó a Portugal a la consagración en la Liga de Naciones de la UEFA este verano boreal. La Copa del Mundo es el único gran trofeo que se le escapa, dejándolo detrás de su gran rival Lionel Messi, quien se coronó con Argentina en 2022.

El próximo año probablemente marcará la última oportunidad de Cristiano para proclamarse campeón del mundo cuando el torneo se celebre en Estados Unidos, Canadá y México. Al igual que él, Messi también estaría jugando en su sexto Mundial, lo que los distingue de cualquier otro jugador, si bien varios han aparecido en cinco.

Cristiano, ganador de cinco Ligas de Campeones y que también levantó el trofeo de la Eurocopa con su país, anotó en cada mitad en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan, para un arranque fulgurante de Portugal en el Grupo F el sábado.

Su segundo gol lo vio retroceder en el tiempo con un disparo tremendo desde unos 25 metros. Se alejó celebrando con los brazos extendidos.

Joao Félix también firmó un doblete, incluyendo el primer tanto a los 10 minutos. Joao Cancelo también facturó.

"Fue una actuación casi perfecta", dijo el mediocampista de Portugal Vitinha.

Inglaterra mantuvo su paso perfecto con una victoria de 2-0 contra Andorra en el Villa Park de Birmingham.

El equipo de Thomas Tuchel está en la cima del Grupo K con cuatro victorias consecutivas después de un gol en propia puerta de Christian García y un cabezazo de Declan Rice.

Inglaterra poco convincente

Mientras Cristiano adornaba aún más su récord, Harry Kane se quedó frustrado con Inglaterra, que no logró convencer nuevamente bajo el mando de Tuchel.

La victoria de 1-0 contra Andorra en junio fue descrita por un periódico británico como la "peor de Inglaterra". Luego fue seguida por una derrota en casa 3-1 antes Senegal en un amistoso.

Tuchel hizo diez cambios en su equipo y, aunque hubo una mejora, Inglaterra aún tuvo que esforzarse contra los andorranos, situados en el puesto 174 del ranking.

Fue necesario que García abriera el marcador al desviar inadvertidamente un centro de Noni Madueke hacia su propia red a los 25 minutos.

Inglaterra generó más oportunidades después del descanso, pero el portero rival Iker Álvarez realizó dos buenas paradas a corta distancia para ahogar el grito de gol de Eberechi Eze y Elliott Anderson.

Rice cabeceó hacia el segundo palo a los 67 tras un centro de Reece James para el 2-0 definitivo.

"La energía fue la correcta, la calidad estaba ahí. Deberíamos haber anotado más", dijo Tuchel.

Kane, goleador histórico de Inglaterra, no pudo extender su récord. Malogró su mejor oportunidad cuando no pudo empalmar un centro de James en la primera mitad, teniendo el arco a disposición.

También en el Grupo K, Serbia venció 1-0 a Letonia para subir al segundo lugar en la tabla.

Inglaterra juega contra Serbia el martes en lo que probablemente sea su mayor prueba en el grupo.

"Sabemos lo que viene. Es un partido difícil fuera de casa, pero crucial para nosotros porque podemos dar un gran paso hacia la clasificación, y somos muy conscientes de ello", dijo Tuchel.

Homenaje a Jota

Portugal disputó su primer partido desde la muerte del jugador Diogo Jota y su hermano Andre Silva en un accidente automovilístico en julio.

Cristiano señaló al cielo después de su primer gol, mientras que Cancelo recreó la celebración característica de Jota sentándose con las piernas cruzadas y simulando jugar un videojuego.

"Diogo siempre estará con nosotros. Celebrar con Joao Cancelo fue un momento hermoso", dijo el mediocampista Joao Neves. "Se trataba de ganar, darlo todo", agregó su compañero Vitinha.

Doble lesión

El Paris Saint-Germain confirmó que los delanteros franceses Ousmane Dembélé y Desire Doue estarán fuera de acción durante semanas tras sufrir lesiones mientras jugaban para su país.

Dembélé estará fuera hasta seis semanas con una "lesión grave" en el isquiotibial derecho después de salir cojeando contra Ucrania el viernes.

Doue se lesionó el gemelo derecho, lo que lo dejará fuera alrededor de cuatro semanas, añadió el PSG.

Remontada de Irlanda

Irlanda remontó un 2-0 en contra para asegurar un empate 2-2 contra Hungría.

Adam Idah igualó el partido en el tercer minuto de descuento en el Aviva Stadium después de que los visitantes se adelantaran 2-0 en los primeros 15 minutos.

Barnabas Varga puso a Hungría por delante en el segundo minuto y la ventaja fue elevada al doble por Roland Sallai.

Evan Ferguson recortó distancias por Irlanda poco después del descanso y Hungría se quedó pronto con 10 hombres cuando Sallai fue expulsado en el 52 por una falta sobre Dara O´Shea.

Hungría parecía aguantar ante la creciente presión hasta el cabezazo postrero de Idah.

Bosnia y Herzegovina y Austria mantuvieron sus marcas perfectas en el Grupo H.

El veterano delantero Edin Dzeko anotó dos veces por Bosnia, en la goleada de 6-0 ante San Marino, que jugaba con 10 hombres, para liderar el grupo con 12 puntos tras cuatro partidos.