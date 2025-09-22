Guillermo Ochoa es goleado en su debut con el AEL Limassol de Chipre

Tuvieron que pasar cuatro meses para que Guillermo Ochoa pudiera volver a jugar un partido como profesional.

Este lunes 22 de septiembre, el portero mexicano recibió la oportunidad de debutar con el AEL Limassol de Chipre.

En el duelo correspondiente a la Jornada 4 de la Liga de Chipre, Paco Memo terminó siendo humillado al recibir una escandalosa goleada en su debut de 5-0.

De esta manera, el canterano del América sumó sus primeros minutos en su nueva experiencia en el futbol del viejo continente.