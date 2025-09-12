Oficial: Guillermo Ochoa es portero del Limasol

Lo logró.

El portero mexicano Guillermo Ochoa es oficialmente jugador del Limasol de Chipre, con lo que el sueño del sexto Mundial sigue vivo.

"Bienvenido al Limasol, Memo", estableció el equipo con fotos del portero ya con el uniforme.

Ochoa, de 40 años, llega así a su octavo equipo luego de debutar con el América en 2004, donde jugó hasta 2011. Luego pasó al Ajaccio (2011-14); Málaga (2014-16); Granada (2016-17); Standard Lieja (2017-19); segunda etapa en el América (2019-22); U. S. Salernitana (2023-24) y AVS Futebol (2024-2025).

El Limasol es uno de los equipos más importantes de la isla europea, siendo seis veces campeón de liga, siete de copas y cuatro supercopas, además ha participado en las ronda de clasificación de Champions League y jugó la edición 2012-2013 de la Europa League.

Con esto revive su esperanza de estar en la Copa del Mundo del 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, aseguró hace unos días necesitaba tener equipo para aspirar a estar en el plantel mundialista tenía que tener equipo porque él no regalaba nada.