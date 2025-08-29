Árbitro anula gol de Santiago Giménez en victoria del AC Milán

La polémica y la inconformidad se desató entre los aficionados mexicanos y 'rossoneros' luego de que, a pesar de la victoria del Milán (0-2) frente al Lecce, le anularan un gol a Santiago Giménez.

La jugada vino al minuto 60 del encuentro, tras un par de ocasiones falladas por parte del mexicano en la primera mitad, tras una buena recepción y una definición con la pierna derecha, parecía que anotaba su primer gol en la Serie A esta temporada. Sin embargo, el árbitro decidió anularlo.

¿Cómo fue el gol anulado a Santiago Giménez?

Recepción de espalda tras un pase entre líneas de Alexis Saelemaekers, y definición de derecha, cruzada, que batió al portero. 'Santi' había marcado un golazo, que después encendió la polémica, porque para muchos usuarios en redes sociales, no era fuera de lugar.

Aunque para el VAR, y el árbitro central, finalmente decidieron invalidarlo, apenas por centímetros.