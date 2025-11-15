Pochettino no será ´cruel´ con jugadores

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, planea llevar unicamente a los 26 jugadores de su plantel definitivo a su último campamento de entrenamiento previo al Mundial, dado que no desea echar a nadie en los últimos días antes del torneo.

"Creo que desde el principio, si dices, ´bueno, esos son los 26´, eso es un shock, pero lo aceptas. En cambio, después de estar involucrado y luego que te envíen a casa, creo que eso es más cruel", expresó Pochettino el viernes, un día antes de un amistoso contra Paraguay.



