No tenía Piqué las mejores sensaciones

"Las sensaciones desde el inicio de temporada no fueron las mejores. Yo siempre dije que cuando ya no me sintiera importante lo iba a dejar. El hecho de que hubieran lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco esto", dijo Piqué a Ibai Llanos en Twitch.

"Esto no es por dolores que sienta, yo me llevo más por las sensaciones. Hubieron partidos, como contra el Valladolid o el Elche, en los cuales me sentía desubicado, ya no me sentía como siempre".

Piqué también aprovechó para criticar el arbitraje en el partido contra el Osasuna,que fue el pasado 8 de noviembre y fue expulsado sin jugar.

"El árbitro nos perjudicó y mucho. La jugada del gol no es córner, la primera falta de Robert (Lewandowski) no es para amarilla, fue una serie de decisiones inentendibles.

"Cuando entro al túnel lo veo y le digo que él siempre nos perjudica. Y ya con eso me expulsa cuando en ningún momento lo insulté", contó.