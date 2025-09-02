Pumas anuncia la salida de Piero Quispe del equipo

El mercado de fichajes de la Liga MX sigue dejando sorpresas para los aficionados al futbol mexicano, quienes han visto en las más recientes horas un nuevo movimiento.

Se trata de Pumas, escuadra dirigida por Efraín Juárez, que mediante redes sociales informó la salida definitiva del futbolista peruano Piero Quispe, quien comenzará un nuevo reto en su carrera.

Luego de semanas de rumores sobre la salida del atacante, el equipo auriazul agradeció el compromiso del joven elemento, quien, pese a tener algunos buenos minutos en la cancha, no logró ser importante para la organización.

"Gracias, Piero, por defender nuestra camiseta con entrega, pasión y mucho corazón. Te deseamos mucho éxito en tu nuevo proyecto", se puede leer en el comunicado.

Quispe, quien llegó a la Liga MX en enero de 2024 y disputó un total de 27 partidos oficiales, anotando en dos ocasiones, será ahora elemento del Sydney FC de Australia, llegando en calidad de préstamo hasta 2026.