Periodista argentino lanza dardo a México

"Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden", manifestó el periodista.

Asimismo, señaló que jamás jugarían como la selección de Argentina. "Sueñan con jugar al futbol como nosotros, violando futbolísticamente, por supuesto. Quieren llegar a ser la selección argentina, pero no pueden, así se pinten la camiseta de celeste y blanco, dejen el verde, no van a poder.

"Jugamos, porque tenemos raíces europeas, aprendimos a jugar futbol desde chiquitos", agregó.

Elogia boxeo mexicano

Por su parte, elogió a los boxeadores mexicanos. "Ustedes boxean muy bien, ustedes boxeando son mejores que nosotros, yo no discuto en eso. Mis respetos para Julio Cesar Chávez, el propio "Canelo" Álvarez, los muy buenos luchadores de la UFC que tienen".

Finalmente, sentenció: "Esto va para México, con cariño, amigos mexicanos, no llegan, no pueden, como nosotros al futbol no van a llegar nunca. Tienen que refundarse 15 veces. Deberían pasar 15 fundaciones de las ciudades mayas, 15 fundaciones de las ciudades aztecas deberían hacer 15 veces las pirámides de Chichen Itzá, deberían rehacerse 15 veces y no llegarían a jugar como nosotros".