Senegal se retira de la final de la Copa Africana de Naciones

DAKAR, Senegal

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, defendió la decisión de su equipo de retirarse durante la final de la Copa Africana de Naciones, diciendo que fue una decisión emocional tomada en el caos del momento.

El domingo pasado, Senegal abandonó el campo en el tiempo de descuento cuando a Marruecos se le concedió un penal, justo momentos después de que les anularan un gol que podría haberle dado el trofeo.

"Nunca fue mi intención ir en contra de los principios del juego que tanto amo", escribió Thiaw el jueves en Instagram. "Simplemente intenté proteger a mis jugadores de la injusticia. Lo que algunos pueden percibir como una violación de las reglas no es más que una reacción emocional al sesgo de la situación. Después de deliberar, decidimos reanudar el partido e ir por el trofeo".

¿Qué llevó a Senegal a retirarse de la final?

Sadio Mané persuadió a los jugadores de Senegal para que regresaran y Brahim Díaz pudiera ejecutar el penal de Marruecos. El esfuerzo de Díaz fue detenido en la última acción del tiempo reglamentario y Pape Guaye anotó en tiempo extra para que Senegal ganara 1-0.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, criticó al día siguiente la retirada de Senegal y la Federación de Fútbol de Marruecos dijo que estaba tomando acciones legales con la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol porque "impactó significativamente el flujo normal del partido y el rendimiento de los jugadores".

La decisión de conceder el penal provocó peleas alrededor del campo con jugadores rivales involucrados en la línea lateral mientras los guardias de seguridad luchaban con senegaleses detrás de una de las porterías. Algunos aficionados lograron entrar al campo donde continuaron peleando e incluso fueron arrastrados fuera.

Acciones de la FIFA tras la retirada de Senegal

La retirada de Senegal finalmente llevó a que el juego se detuviera unos 15 minutos, pero todavía había peleas en curso cuando Brahim ejecutó su tiro sin éxito.

"Experimentamos un torneo excepcional con una organización magnífica, que desafortunadamente terminó de manera dramática", dijo Thiaw.

La Federación de Fútbol de Senegal denunció la falta de "juego limpio" por parte de los anfitriones marroquíes antes de la final, lo que se sumó al sentido de injusticia de los Leones de Teranga cuando su gol tardío fue anulado y se concedió un penal en contra.

"Me disculpo si he ofendido a alguien", dijo Thiaw sobre la retirada de su equipo, "pero los amantes del fútbol entenderán que la emoción es una parte integral de este deporte.