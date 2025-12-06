Calendario Mundial 2026: revelación de sedes y horarios

Luego de haber vivido el sorteo para definir la Fase de Grupos del Mundial 2026, es turno de conocer los horarios y sedes de cada uno de los duelos de esta edición.

México, al igual que el resto de selecciones, ya conoce su camino para la primera fase de esta histórica justa mundialista. Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) son los rivales de la Selección para el próximo verano.

¿Cuáles son los rivales de México en el Mundial 2026?

Para el próximo año viviremos historia al celebrar la primera Copa del Mundo con tres países como sede, lo que se traduce a 104 partidos, 16 estadios y una gran logística detrás para buscar darle buenas horas de descanso a las selecciones, así como evitar traslados tan extensos.

Detalles sobre la logística del Mundial 2026

Este día podremos conocer con certeza cuáles serán los partidos a disputarse en cada uno de los estadios esparcidos entre México, Estados Unidos y Canadá, así como los horarios oficiales, los días de cada encuentro y el orden de los mismos.

¿Dónde y cuándo ver la revelación del calendario del Mundial 2026?

· Día: Sábado 6 de diciembre

· Horario: 11:00 horas del centro de México

· Transmisión: FIFA+, FIFA.com, canal de YouTube y TUDN.