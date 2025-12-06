Mundial 2026: partidos que se jugarán en Guadalajara y Monterrey

Después de años de espera, por fin se confirmaron los juegos que se estarán jugando en las ciudades sedes: Guadalajara y Monterrey, donde la afición ya espera con los brazos abiertos a las selecciones y aficionados que vayan a visitarlos.

Además de los tres juegos de la Selección Mexicana en nuestro territorio, teniendo uno en cada estadio, habrá otros duelos en el Estadio Guadalajara y Monterrey.

Detalles confirmados sobre los partidos en Guadalajara

Partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

· Corea del Sur vs Ganador del Playoff de la UEFA (Dinamarca, República Checa, Irlanda o Macedonia del Norte) / 11 de junio / Fase Grupos

· México vs Corea del Sur / 18 de junio / Fase de Grupos

· Colombia vs Ganador del Playoff Intercontinental / 23 de junio / Fase de Grupos

· España vs Uruguay / 26 de junio / Fase de Grupos

Partidos programados en Monterrey durante el Mundial 2026

Partidos del Mundial 2026 en Monterrey

· Ganador del Playoff B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos

· Japón vs Túnez / 20 de junio / Fase de Grupos

· Sudáfrica vs Corea del Sur / 24 de junio / Fase de Grupos.