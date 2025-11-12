México enfrentará a Uruguay y Paraguay

La selección mexicana comenzó su preparación de cara a la última fecha FIFA que tendrá el Tri en el 2025, en donde enfrentará a Uruguay en el TSM, casa de Santos el próximo sábado y frente a Paraguay en territorio estadounidense el 18 de noviembre.

Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas del América, quien está llamado a ser uno de los hombres de "confianza" de Javier Aguirre, destacó la preparación que tendrá el Tri en este cierre de año.

"Son grandes rivales, yo creo que son rivales con historia, con grandes jugadores, con talento; en donde en cada una de esas selecciones hay jugadores que están en la Liga de México, sobre todo en Uruguay, que hay tres compañeros míos (en América). Entonces, deseando que todo salga a favor de nosotros y pelear para lograr grandes resultados", comentó el arquero del Tri.

Por otra parte, pese a la goleada recibida ante Colombia y no haber podido derrotar ni a Ecuador, Japón y Corea, Malagón calificó de "productivo" el año que tuvo la selección mexicana, gracias a la obtención de los títulos de la CONCACAF, en donde derrotó a Estados Unidos en la Copa Oro y a Panamá en la Nations League.

"Creo que fue un año productivo por ganar dos títulos: el Final Four y la Copa Oro, entonces (estos partidos) tratar de cerrar bien en casa, en Torreón (frente a Uruguay) y después toca ir a San Antonio en donde también nos sentimos locales", finalizó.

SELECCIÓN NACIONAL

Buscan rivales para amistosos

Con el objetivo de tener la mejor preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026, la Federación Mexicana de futbol (FMF) continúa buscando rivales europeos que le puedan darle a México el roce competitivo que necesita para llegar a punto al juego inaugural en el Estadio Azteca.

Además de Portugal, al que están esperando que se califique por la vía de las eliminatorias de la UEFA, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, aseguró que el otro rival que están buscando para enfrentar previo al Mundial es la selección de Bélgica. Al igual que los portugueses, Bélgica podría confirmar su clasificación a la Copa del Mundo en las próximas fechas, ya que hasta el momento se posiciona como líder en su sector.