Horario y canales para ver Jornada 2 del Clausura 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes comienza la Jornada 2 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con cuatro enfrentamientos, la primera fecha doble del actual certamen.

La actividad comenzará en el estadio Cuauhtémoc con la visita del Mazatlán FC al Puebla; ambos equipos llegan de una derrota en la fecha inicial de la campaña.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 2 de la Liga MX?

En el segundo duelo, los Rayos de Necaxa, triunfantes en la Jornada 1 sobre Santos en el TSM, reciben a unos urgidos Rayados de Monterrey, luego de su caída como local ante el Toluca.

Pachuca y León, en un encuentro entre hermanos, se miden en el estadio Hidalgo. La Fiera se impuso en casa contra Cruz Azul, mientras que los Tuzos sucumbieron en casa de las Chivas.

El plato fuerte de este martes es la visita de las Chivas a La Frontera para medirse a los Bravos en el estadio Olímpico Benito Juárez; ambos conjuntos ganaron en su primer partido.

Horarios y canales para seguir la Jornada 2 de Liga MX

Estos serán los primeros cuatro duelos de esta Jornada 2 del torneo Clausura 2026.

Puebla vs Mazatlán FC/ 17:00 horas/ Azteca 7, FOX One

Necaxa vs Rayados/ 19:00 horas/ Claro Sports YouTube, Azteca 7, ViX Premium

Pachuca vs León/ 19:06 horas/ FOX One

FC Juárez vs Chivas/ 21:10 horas/ Azteca 7, FOX One

Cruz Azul, Pumas y América disputarán sus respectivos encuentros mañana miércoles 14 de enero.