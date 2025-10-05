¡Cantan los Gallos!

En el duelo entre los dos peores equipos del Apertura 2025, Querétaro aprovechó la localía del Estadio Corregidora para vencer 3-1 al Puebla, que sigue hundido en el fondo de la Tabla. La Franja de Hernán Cristante jugó un primer tiempo aceptable y se fue al frente en el marcador al minuto 33 con tanto de Ricardo Marín de cabeza a centro del defensa central Nicolás Díaz.

Fueron pocas la emociones en la primera parte del duelo de la Jornada 12, donde Emiliano Gómez tuvo un disparo que desvió Guillermo Allison y un remate de cabeza de Diego Reyes ya casi al final que se fue por arriba de la portería.

Para la parte complementaria, Benjamín Mora hizo los ajustes, entró Aldahir Pérez, pero apenas jugó tres minutos pues sufrió un fuerte choque de cabezas con Pablo Gamarra y dejó el campo en camilla.

Entonces apareció el lateral Jonathan Perlaza, quien mandó un par de centros por izquierda para Alí Ávila y ambos terminaron en las redes.