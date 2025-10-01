Tri se alista para juego de ensayo

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 sigue su marcha y México se alista para otro juego de ensayo. El próximo 14 de octubre, la Selección de México se enfrentará a Ecuador en el Estadio AKRON, y el cuerpo técnico vislumbra el juego como la oportunidad de foguear al equipo y observar jugadores que pudieran ganarse un lugar de manera sorpresiva.

Rafael Márquez, auxiliar técnico de Javier Aguirre, considera a Ecuador un adversario para tomarse en serio luego de la buena eliminatoria en Conmebol, en donde se clasificó al Mundial 2026 en segundo lugar.

´ "La importancia de enfrentar a Ecuador es que es una muy buena Selección sudamericana, fue segunda en la clasificación de Conmebol, en su mayoría está integrada por jugadores que juegan en el extranjero, así que creo que para nosotros como preparación nos va a servir muchísimo y este tipo de enfrentamientos los necesitamos para seguir nuestra preparación, para llegar lo mejor posible a ese primer partido del Mundial.

´"Queda ya muy poco tiempo para el Mundial, pocos partidos, así que intentaremos ir viendo jugadores que puedan estar al nivel para esos partidos tan importantes de gran nivel tanto en lo futbolístico como en lo emocional, así que intentaremos ir cerrando filas e ir trabajando con un grupo de jugadores, pero también habrá algunos puestos en los que seguiremos ir viendo gente, pero cada vez se va cerrando esta situación de oportunidad", dijo Rafael Márquez, quien participó en cinco mundiales como capitán de la Selección de México.

´Para Márquez, jugar en la cancha del Estadio AKRON es una buena oportunidad de probar una sede mundialista, y en la que espera el apoyo de la afición.

´"Es importante que ya juguemos en una cancha como se va a presentar en el Mundial para acostumbrarnos lo más rápido posible, para saber cómo corre el balón, creo que mientras más nos acostumbremos a ese tipo de canchas será mejor para tratar de estar preparados para cuando nos toque jugar en canchas así.

Apúntale

Rafael Márquez, considera a Ecuador un adversario para tomarse en serio luego de la buena eliminatoria en Conmebol, en donde se clasificó al Mundial 2026 en segundo lugar.

Busca el Tricolor perfilar plantilla

A ocho meses del Mundial y con un máximo de 13 rivales en el camino, la Selección Mexicana busca perfilar al plantel disponible para el 11 de junio del 2026.

México tendrá la concentración más larga de los 48 mundialistas, ya que los equipos de la Liga MX prestarán a sus futbolistas siete semanas antes del evento.

Por ello, el Tricolor tendría que dar la convocatoria a principios de abril, prácticamente en medio año.

"Queda muy poco tiempo para el Mundial, pocos partidos, intentaremos ir viendo jugadores que puedan estar al nivel para esos partidos tan importantes, de gran nivel tanto en lo futbolístico como en lo emocional", dijo a la FMF el auxiliar técnico Rafael Márquez.