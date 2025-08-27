Sorteo de la Champions League 2025: PSG busca hacer historia

La nueva fórmula de la Champions, estrenada la pasada temporada, tuvo un gran éxito por garantizar más partidos y más emoción, lo que supone un excelente presagio para el curso 2025-2026 del torneo europeo de clubes más prestigioso.

De la división en ocho grupos de cuatro se pasó entonces a un grupo único de 36 equipos, con una clasificación conjunta decidida en ocho jornadas, una idea de la UEFA para aumentar ingresos y hacer vibrar a los hinchas, como demostró sobre todo la última jornada de esa liguilla el pasado enero.

El sorteo del jueves seguirá el esquema del realizado hace un año, para la campaña 2024-2025, con los clubes participantes dividiéndose de entrada en cuatro copas según el coeficiente UEFA, que se calcula según los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

Cada equipo se enfrentará en las ocho jornadas a dos formaciones de cada copa o bombo, con cuatro partidos como local y cuatro como visitante, y eso es lo que determinará el sorteo del jueves en el Principado.

La fase de liguilla se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026.

Los ocho primeros clasificados al término de la misma accederán directamente a octavos de final, mientras que las formaciones que acaben entre el noveno y el vigesimocuarto lugar deben acudir a un play-off para determinar, mediante eliminatorias a ida y vuelta, los otros ocho clasificados.

El sorteo del jueves será, como hace un año, automatizado y el sistema informático deberá respetar dos criterios: un club no podrá enfrentarse en la liguilla ante otro equipo integrante de su campeonato nacional ni medirse a más de dos representantes de un mismo país.

Hay una novedad respecto a la pasada temporada, con el objetivo de incitar el interés a terminar entre los primeros dentro de los ocho de la fase de liguilla.

Los cuatro primeros clasificados de la misma, se garantizarán jugar en casa el choque de vuelta de cuartos de final y los dos primeros tendrán garantizado ese teórico beneficio durante todas las rondas de eliminación directa, semifinales incluidas.

Reforzado por su estatus de vigente campeón, el París Saint-Germain figura de entrada en la Copa 1, la de los cabezas de serie, junto a otros pesos pesados: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y FC Barcelona.

El objetivo del PSG será de entrada tener unos enfrentamientos más cómodos que hace un año, cuando en la liguilla solo pudo ser decimoquinto, llegando a tener que luchar en la última jornada por evitar una deshonrosa eliminación.

El técnico del PSG, Luis Enrique, lo tiene claro: su club quiere "seguir haciendo historia" y forjar "una dinastía", para lo cual tiene la mente fija en la final del 30 de mayo de 2026 en Budapest.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Champions League?

El sorteo para definir los partidos de la UEFA Champions League será a las 10:00 horas, tiempo del centro del México.

Podrá ser visto mediante MAX o FOX Deportes.

Los 36 equipos clasificados por país