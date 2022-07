No va a Chivas Orbelín Pineda

El futbolista del Celta de Vigo no tendrá, por ahora, una segunda etapa como jugador de las Chivas, luego de mantener su deseo por continuar en el futbol europeo.

{"quote":""Hoy mismo quedó cortado el tema Orbelín, no se habla más del tema, platicamos con la gente del Celta, ellos nos buscaron a nosotros y después de tener una plática de unos 15-20 minutos, se acabó, se cortó, no va a venir a Orbelín", comentó Ricardo Peláez en TUDN."}

{"quote":""Hemos tenido mucha comunicación con el Celta, he platicado cualquier cantidad de veces con el representante y con el jugador, no se ha llegado a un acuerdo y hoy se descarta esa posibilidad", añadió."}

Ricardo Peláez no descartó la posibilidad de contratar a otro futbolista para reforzar al plantel de las Chivas.

{"quote":""Por supuesto que tenemos tiempo y espacio, el reglamento nos lo permite, tenemos tiempo y espacio y no nos vamos a cerrar la puerta solos. No voy a decir que no, si hay posibilidades y si se presentan las condiciones estará abierta la posibilidad de traer a alguien más", agregó."}