Ante urgencia de títulos, Milito pide calma a Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Gabriel Milito sabe y entiende perfectamente el momento crítico en el que se encuentra Chivas, un equipo que tras la época gloriosa con Matías Almeyda suma ocho años sin ganar un título de Liga, y siete sin conquistar un campeonato internacional.

El nuevo técnico de Chivas percibe la urgencia al interior del club rojiblanco y también la necesidad de la afición por volver a festejar nuevas conquistas.

La consigna que tiene Milito es ganar el título de Liga en el Apertura 2025 y la Leagues Cup, en la que el campeón, subcampeón y el tercer lugar del torneo podrán clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

"Las dos (competencias) son importantes, lo que sí necesitamos es calma, porque la desesperación por la necesidad no te da buenos resultados, la desesperación nunca trae buenos resultados. Creo que, con mucho trabajo, humildad, pero que nunca falte la tranquilidad para tener una pasión desmedida y decir: 'mira, en el campo somos once contra once, estamos preparados para hacerlo bien'. Y después, que el resultado final sea la consecuencia de lo que fuimos como equipo, y sé que vamos a estar mejor si jugamos livianos de equipaje como digo yo, sin esa presión extra.

"Por supuesto que entiendo la necesidad de campeonar, pero lo más importante es tener las bases sólidas y la construcción del equipo esperemos que pronto lo encontremos, pero a veces lleva tiempo, pero si caemos en la desesperación yo busco encontrar el equilibrio entre la necesidad, la tranquilidad y tener las ideas claras", dijo Gabriel Milito en entrevista a ChivasTV.

Milito tuvo a lo largo de su carrera técnicos como César Luis Menotti (QEPD), Marcelo Bielsa, Américo Gallego, José Pekerman, y Pep Guardiola, entre otros que marcaron su estilo de juego y ahora de dirigir.

De cada uno ha tomado conceptos futbolísticos que aplica a los equipos que ha dirigido como Estudiantes de la Plata, Argentinos Juniors, O´Higgins y Atlético Mineiro. En Chivas, Milito intentará plasmar su idea.

"Me gusta enseñar a través del trabajo, entrenamiento, ejercicios, imágenes, me gusta mucho el tema de visualizarnos para ver qué hicimos mal o bien, qué podemos mejorar, lo repasamos mucho en entrenamiento, pero también en imagen, hacemos hincapié en los aciertos, pero también en los errores porque forman parte del crecimiento de un equipo.

"Le doy mucha importancia al inicio del juego desde el arquero, me gusta ir avanzando en el campo a través de las asociaciones, de que los pases sean con ventaja para el que recibe. Me gusta ir a presionar alto, y sí que los pases sean cortos, pero también saltar líneas, y cuando se pierde la pelota que la reacción sea inmediata, que la presión sea hacia delante.

"En Chivas vamos a intentar tener la pelota, pero sin dejar de reconocer que en algunas circunstancias vamos a usar un plan alternativo. Quiero futbolistas que quieran la pelota, porque si no, estamos en un problema", indicó.