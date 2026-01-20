México presentará jersey en homenaje a los 100 años de la FMF

Los aficionados mexicanos ya saben cómo serán los uniformes que usará el Tri durante la Copa del Mundo 2026, pero además se acaba de filtrar un nuevo jersey especial que prepara Adidas para la Selección Mexicana en el 2027.

¿Qué detalles se conocen del nuevo jersey de Adidas?

De acuerdo con el sitio especializado en filtrar diseños de jerseys, Footy Headlines, la marca alemana tiene un nuevo diseño para celebrar los 100 años de la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El mismo sitio señala que la camiseta sería color guinda, tal como fue el primer uniforme del Tri en su historia. Sin embargo, no aportaron demasiados detalles sobre si tendrá también los cordones en el cuello o si repetirán el escudo de aquel entonces a modo de homenaje.

Acciones de Adidas para celebrar los 100 años de la FMF

El 26 de agosto de 1927 se fundó la FMF, que pronto será testigo de cómo el país organizará por tercera vez en su historia el torneo de naciones más importante. FootyHeadlines señaló que, es probable que, en lugar de ser color guinda en su totalidad, Adidas podría recrear el jersey de 1923, el primero en la historia del Tri, que era mitad rojo y mitad blanco.