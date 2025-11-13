Doblete de Haaland y Noruega se acerca a la clasificación

Erling Haaland anotó dos veces por Noruega, que se acercó aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al aplastar a Estonia por 4-1 en Oslo.

La victoria prácticamente asegura un lugar para los goleadores noruegos en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuál fue el resultado del partido?

Italia tuvo que depender de goles tardíos de Gianluca Mancini y el suplente Francesco Pio Esposito para ganar 2-0 en Moldavia y es segunda en el Grupo I, detrás de la líder Noruega por tres puntos.

Italia probablemente tendrá que conformarse con el repechaje, donde la tetracampeona mundial fue eliminada en las dos ediciones pasadas. Recibe Noruega el domingo y tendría que ganar por un margen de nueve goles para clasificarse directamente debido a la diferencia de goles ampliamente superior de los nórdicos.

¿Qué implica esta victoria para Noruega?

La victoria de Noruega no solo refuerza su posición en el grupo, sino que también marca un hito importante en su historia futbolística. La posibilidad de clasificar al Mundial 2026 es un objetivo que han perseguido durante años, y con el rendimiento de Haaland, sus esperanzas se ven más cerca de hacerse realidad.