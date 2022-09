Gerardo Martino abrió un nuevo debate nacional...

El técnico de la Selección Mexicana reveló en conferencia de prensa que de los cuatro centros delanteros convocados en esta Fecha FIFA, uno no irá al Mundial de Qatar.

"Hoy tenemos una desigualdad en cuanto a las posibilidades, hay dos que pueden jugar y dos que no están para jugar por lesión, y siempre lo dije, el 9 de la Selección era Raúl, y hoy está con una lesión que no le está permitiendo jugar en su club y menos en Selección"

"Lo que me produce satisfacción es que no estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir entre cuatro futbolistas; está claro que los cuatro no van a ir, pero mientras que tanto que ellos le dan motivos al entrenador para que la decisión final esté más complicada, y la polémica será el que quede afuera, en lugar de los 3 que van, pero prefiero que el problema sea la abundancia y no la escasez", explicó Martino en el Día de Medios del Tricolor.

Actualmente, Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez son los cuatro atacantes concentrados para enfrentar a Perú y Colombia.

En específico sobre el caso de Raúl, el estratega argentino comentó que hay optimismo en que el atacante de los Wolves retome su ritmo de juego.

"Quisiera pensar que no, que estamos muy a tiempo de que él se pueda recuperar y que pueda jugar algún partido con Wolverhampton y tengo muchas expectativas, estuve en su casa hace 20, 30 días, nunca pensé que íbamos a llegar a esta situación, no es tan grave, pero sí es algo para prestarle mucha atención".

Habló también sobre el buen momento que viven los tres canteranos del Pachuca, a quienes destacó, pero tampoco les aseguró un lugar.

"Muchas veces se reclama respetar los momentos de los jugadores, y los momentos no son un gol o dos goles, una que empujó en la línea o pateó un penal, para mí un buen momento es: bien, bien, bien y por largo tiempo y los momentos son Kevin Álvarez, Érick Sánchez y Luis Chávez, esos sí, un año largo y bien, luego pedir por pedir no, pero los tres chicos de Pachuca se piden con razón, pero a lo mejor no van a la Copa del Mundo, pero el momento de ellos en buen rendimiento es prolongado".

Les deseo lo mejor: Henry

La competencia por los puestos de delantero en la Selección Mexicana es tan fuerte como también el apoyo que se tienen entre los contendientes.

Así piensa el delantero del America, Henry Martin, quien lleva 10 goles en el Apertura 2022 y pelea fuerte por ser uno de los tres "9" que México llevará a Qatar. La pelea es entre Henry, los "europeos" Raúl Jiménez y Santiago Giménez y el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori.

"Lo hemos demostrado unos estando en Europa, otros estamos trabajando en México, pero cada quien desde donde está ha hecho bien las cosas, lo ha trabajado, lo ha demostrado sobre todo".

El entrenador del Tri, Gerardo Martino, expresó en el evento realizado en el Estadio Dignity Health Sports Park, que tendrá que dejar fuera a uno de los cuatro jugadores.

"Respeto y aprecio mucho a mis compañeros y estamos en una competencia sana en la cual uno va a quedar fuera y así es esto y el deporte en general".

El delantero de las Águilas aseguró que aunque los quieran rivalizar, en especial a él con el naturalizado y lesionado Funes Mori, todos se apoyan.

"A la gente a la gente le encanta, ustedes mismos a los medios, el rivalizar de uno en contra del otro, pero nosotros somos un equipo y vemos por el bien del equipo y nos llevamos muy bien a pesar que estamos compitiendo uno contra el otro, nos apoyamos y yo les deseo lo mejor a mis compañeros", añadió.

"Siempre lo he deseado y siempre lo he dicho en las entrevistas que me da mucho gusto el momento de goles de Raúl, de Santi, de Funes Mori, a mí me da mucho gusto lo que hacen", aseguró.

Respalda Giménez a Rogelio Funes Mori

Aunque al igual que Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez nació en Argentina, nadie pone en tela de duda su amor por México.

Por ello, el jugador del Feyenoord se da tiempo hasta para defender el sentimiento patriota de Funes Mori, quien ha sido cuestionado por aficionados y exjugadores tricolores.

"Somos mexicanos, eso te lo puedo asegurar; no creo que alguien pueda representar esta playera no sintiéndose mexicano", respondió "Chaquito".

"Tanto Funes como yo nos sentimos mexicanos y vamos a defender esta playera a muerte".

Giménez nació en Buenos Aires Argentina, pero cuando su padre, Christian Giménez, llegó a México para el Veracruz en el 2004, apenas tenía 3 años de edad y adquirió la nacionalidad mexicana y aquí ha hecho su carrera desde Fuerzas Básicas en Cruz Azul.

En el caso de Funes Mori llegó a México en el 2015 para jugar en Rayados, desde entonces y ya es padre de un niño regiomontano.

Dijo que defender la camiseta nacional de México es algo que soñó desde niño, pues incluso su padre fue brevemente Tricolor como naturalizado.

Y sabe que su sueño podría no realizarse porque sabe que sólo irán a Qatar tres centros delanteros.

"Desde un principio sabia que era algo ilógico que llevaran a cuatro cuando el director técnico juega con un solo centro delantero, entonces obviamente me imaginé que iba a llamar a tres y no me sorprendió tanto porque sabía que eso era la idea".

"La competencia interna es muy importante en el grupo y por eso luchamos por ese puesto".

Aunque pudiera representar ventaja para él, el hecho de qué Raúl Jiménez esté lesionado así como Rogelio Funes Mori, señaló que siente todo lo contrario.