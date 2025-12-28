Nigeria, a fase eliminatoria

Victor Osimhen anotó un inusual gol en la Copa Africana de Naciones y Nigeria avanzó a la fase de eliminatoria con una victoria el sábado 3-2 sobre Túnez.

Osimhen falló dos buenas oportunidades con cabezazos al principio, pero finalmente hizo valer una antes del descanso cabeceando el centro de Ademola Lookman.

Fue apenas el segundo gol de Osimhen en la Copa Africana en su carrera.

Nigeria parecía confiado en el complemento cuando Lookman asistió a Wilfred Ndidi para el segundo gol, antes de que Osimhen asistiera a Lookman al 67.

Las Águilas de Cartago de alguna manera encontraron el camino de regreso y amenazaron con una remontada improbable después de que Bright Osayi-Samuel fuera penalizado por una mano tras la revisión del VAR. Talbi anotó el penal y los aficionados en el Complexe Sportif de Fès encendieron bengalas de alegría.

El capitán de Túnez, Ferjani Sassi, cabeceó el segundo tanto en el tiempo de compensación.

Nigeria tiene asegurado su lugar en los octavos de final con un máximo de seis puntos en el Grupo C, tres por delante de Túnez, mientras que Tanzania y Uganda tienen un punto cada uno.

Los dos primeros avanzan automáticamente a los octavos de final, junto con los mejores terceros lugares.

Derbi de África Oriental

Uganda y Tanzania —dos de los tres coanfitriones del próximo torneo junto con Kenia— empataron 1-1 en un frenético juego temprano del Grupo C, un resultado que ayuda poco a ambos tras sus derrotas iniciales.

El ugandés Allan Okello falló la oportunidad de ganar el encuentro cuando cobró un penalti muy por encima del arco en el tiempo de compensación, después de que un diluvio empapara a los jugadores y enviara a los aficionados a buscar refugio.

El tanzano Simon Msuva adelantó a las "Estrellas del Taifa" con un penalti al inicio del segundo tiempo, y luego Uche Ikpeazu empató con un cabezazo de palomita al final, apenas tres minutos después de entrar como suplente. Ese gol provocó que el cielo se abriera, añadiendo caos a los minutos finales mientras ambos bandos buscaban un triunfo que impulsara sus esperanzas de avanzar.

Nueva estrella de Senegal

El joven de 17 años nacido en Francia, Ibrahim Mbaye, rejuveneció a su equipo y proporcionó el impulso para que Sadio Mané anotara en un empate 1-1 con Congo.

Senegal dominó la posesión y las oportunidades, con Nicolas Jackson y Mané nuevamente desperdiciando buenas ocasiones, como lo hicieron en la victoria inicial contra Botsuana.

Cédric Bakambu aprovechó el rebote para abrir el marcador para Congo en el minuto 61 después de que Édouard Mendy detuviera el disparo inicial de Théo Bongonda.

El entrenador de Senegal, Pape Thiaw, reaccionó enviando a Mbaye y el joven de 17 años tuvo un impacto inmediato, aunque no antes de que Bongonda pudiera haber hecho el 2-0 en un contraataque.

Mbaye corrió hacia los defensores congoleños y tuvo un intento que fue detenido por el portero Lionel Mpasi, con Mané aprovechando el rebote para igualar en el minuto 69.

"No estamos del todo descontentos, ya que la AFCON siempre es difícil", dijo Mané . " Fue un juego duro y en esta competición no se puede subestimar a ningún equipo".

Mbaye quedó libre cuando el defensor congoleño Arthur Masuaku se detuvo con lo que parecía ser una lesión en el tendón de Aquiles. Masuaku no pudo continuar, pero Mbaye, quien juega para el Paris Saint-Germain, podría tener más oportunidades de brillar contra Benín en el último partido de grupo de Senegal.

Más temprano, un remate de Yohan Roche en la primera mitad fue suficiente para que Benín venciera 1-0 a Botsuana, logrando su primera victoria en la historia de la Copa Africana.

"Es una fuente de inmenso orgullo", dijo Roche. "Éramos conscientes de las expectativas de la gente y logramos mantener la concentración".

Después de dos partidos, Senegal lidera el Grupo D con cuatro puntos, por delante de Congo por diferencia de goles, con Benín tercero con tres, seguido de Botsuana sin puntos.