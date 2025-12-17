Estrella de la Liga MX ahora jugará en España

La Liga MX perdió hace unos días a uno de sus referentes, al anunciarse mediante redes sociales la salida de Nicolás Benedetti, jugador que, luego de varios años en México, terminó su etapa en el país.

El atacante colombiano, quien destacó con América y posteriormente jugó en Mazatlán FC, fue una de las bajas clave del equipo del Pacífico, lo que generó molestia y dudas entre los aficionados.

Detalles sobre la salida de Nicolás Benedetti de Liga MX

Tras unas horas de incertidumbre sobre su futuro, en las que se habló de la posibilidad de llegar a la MLS o volver a Colombia, el futbolista sorprendió a sus seguidores al confirmar su llegada al balompié de Europa.

Con un emotivo mensaje y la confirmación de su nuevo club, Benedetti informó su incorporación a la UD Las Palmas de España, institución en la que estará en una primera etapa hasta el final de la vigente temporada, pero con la posibilidad de ampliar su contrato por cuatro años más.

"Nicolás Benedetti cuenta con experiencia al máximo nivel y llega a la UD Las Palmas para reforzar el potencial ofensivo del equipo, aportando talento, imaginación y gol al proyecto deportivo amarillo", se puede leer en el comunicado oficial.

Impacto de la llegada de Benedetti a UD Las Palmas

Nicolás Benedetti dejó huella en el futbol mexicano con más de 100 partidos disputados. Con las Águilas, el mediocampista colombiano acumuló cerca de 60 encuentros oficiales, en los que mostró destellos de su calidad pese a las lesiones que limitaron su continuidad.

Posteriormente, en Mazatlán encontró mayor regularidad y sumó alrededor de 40 partidos, consolidándose como una pieza importante en el ataque gracias a su visión de juego y capacidad para generar peligro.

Reacciones de los aficionados tras la salida de Benedetti

La salida de Benedetti ha generado diversas reacciones entre los aficionados, quienes expresan su descontento y preocupación por el futuro del equipo tras la baja de un jugador clave.