Sebastián Cáceres en conversaciones con el Ipswich Town

El mercado de fichajes continúa y los movimientos podrían seguir en el América. Sebastián Cáceres podría dejar el Nido para emigrar al futbol europeo.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, las Águilas han recibido una oferta por parte del Ipswich Town de Inglaterra para hacerse de los servicios del central uruguayo.

No es la primera vez que Cáceres recibe ofertas del futbol europeo; sin embargo, las otras han sido rechazadas por el conjunto azulcrema. En este momento continúan las negociaciones.

Para la siguiente temporada el Ipswich estará en la EFL Championship, la segunda división del futbol inglés. Aunque su nivel es alto y respetado a nivel mundial.

Cáceres planea seguir con el cuadro capitalino de cara al próximo Mundial 2026, aunque Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay, no ve con malos ojos la Championship, liga que conoce cuando dirigía al Leeds United.

Sebastián se ha convertido en un referente de los azulcrema, equipo al que llegó para 2020. Con el América ya suma seis campeonatos: Tres Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.