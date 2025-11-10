Fidalgo debutaría con la Selección Mexicana antes del Mundial 2026

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra en su cuenta regresiva, una edición que podría ser histórica para la Selección Mexicana, pero no por su funcionamiento en la cancha, sino por la convocatoria de varios jugadores naturalizados.

El equipo de Javier Aguirre ya tiene la posibilidad, para la edición 2026 del torneo de FIFA, de llamar a dos naturalizados: Julián Quiñones y Germán Berterame, quienes han tenido participación en las recientes convocatorias.

¿Qué jugadores naturalizados se suman a la selección?

Una lista que podría aumentar el siguiente año con la llegada de Álvaro Fidalgo, estrella del América, quien, luego de finalizar su proceso de naturalización, se sumaría al proyecto del Tricolor.

De acuerdo con información de Televisa, el exjugador del Real Madrid será una de las sorpresas del equipo mexicano en el Mundial, teniendo su primera participación con el equipo en el mes de enero.

¿Cuál es el impacto de la naturalización en el equipo?