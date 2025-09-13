Cenicientas del Mundial

Cenicientas del MundialEndulzan los equipos sorpresa la historia del máximo torneo de Selecciones
Nada como un sueño mundialista.
Si ya clasi car a la Fase Final de una Copa del Mundo puede respon- der y satisfacer las más grandes ilusio- nes de todo un país, destacar en ella desata el orgullo y la felicidad en sus protagonistas y también en la a ción.
Y hacerlo cuando todos los pro- nósticos son adversos o no se tiene el bagaje futbolístico para hacerse favo- rito en las apuestas, se convierte en una auténtica historia de Cenicienta, de encanto y factor sorpresa que no deja de ser bienvenida en una com- petencia deportiva.
Así ocurrieron capítulos que quizá jamás se imaginaron, que reacti- varon el valor de la superación en los torneos y que enamoraron a un gran sector de los seguidores del balompié.
Y se abrieron así caminos para nuevos retos, luego del primer país africano en llegar a unos Cuartos de Final (Camerún) y luego a unas Semi- nales (Marruecos), el equipo de Con- cacaf que avanzó a la Segunda Ron- da en su primera vez (Costa Rica) o los europeos que rompieron barreras como Polonia en 1974 y 1982, Croacia en 1998 y 2018, Suecia en 1994 y Bul- garia en 1998.