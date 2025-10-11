Duelo con historia... una revancha

Aunque en los papeles llegan como víctimas, al interior de la Selección Mexicana no le dan importancia a lo que se mencione del vestidor para afuera.

Diego Ochoa, central del Tricolor Sub-20, habló previo al encuentro de este sábado por la tarde contra la selección argentina en los cuartos de final del Mundial de Chile y recuerda que en fase de grupos nunca fueron favoritos. Sin temor, el zaguero de los Bravos del FC Juárez aceptó la etiqueta de candidatos.

"¿Candidatos? Sí, yo creo sí por lo que venimos demostrando, por cómo nos hemos plantado contra rivales que en los papeles eran favoritos sobre nosotros: Brasil, España, Marruecos, incluso... nunca fuimos favoritos. Las etiquetas ustedes las ponen, nosotros vamos a disputar partido tras partido, no vemos al rival, vemos hacia adentro", lanzó.

Para Eduardo Arce, técnico del combinado nacional, lo más importante será dejar de lado todo lo que se hable alrededor de este enfrentamiento y centrarse en la adaptación del juego, algo que ha sido clave desde su debut contra la selección brasileña.

"Nuestra idea no va a cambiar, la adaptación al juego es lo que tenemos que ver, porque hay que ver cómo se plantan, qué proponen, sabemos que será muy diferente a España, Brasil, sabemos de su calidad y juego. Iremos con mucha adaptación para ver qué pretenden", declaró.

¿Presión extra? Arce puso "el pecho a las balas" y sostuvo que nada debe cambiar para el choque contra Argentina, un rival que históricamente domina a México en todas las categorías.

"La presión es inerte a todo lo que vivimos y dónde estamos, para demostrar de qué estamos hechos, al contrario, es una presión para alzarnos más el pecho", concluyó.

En Mundiales Sub-20, Argentina lidera la estadística sobre México con dos triunfos (Canadá 2007 y Colombia 2011), por uno de los mexicanos (Nigeria 1999).

"Creemos que venimos haciendo las cosas bien, el ánimo está mejor que nunca, con ganas de demostrar y seguir haciendo historia", finalizó Ochoa.



