Arce acepta que Selección Mexicana no es favorita en Mundial Sub20

En el Mundial Sub-20, México se enfrentará a Brasil (América), España (Europa) y Marruecos (África), potencias de sus respectivos continentes, por lo que la misión de superar la Fase de Grupos no será nada sencilla.

Para el timonel tricolor, Eduardo Arce, "la categoría es muy pareja", por lo que viajarán a Chile con el objetivo de sacarle el mejor provecho a las "herramientas" con las que cuentan para tener una honrosa participación.

"Tenemos muchos recursos para ir a enfrentar lo que se viene que va a ser bastante fuerte. El grupo que nos tocó sabemos que es bastante complicado, vamos a enfrentar muy buenos rivales, [pero], si queremos trascender, hay que hacer las bien las cosas", declaró el entrenador mexicano.

Luego de su sesión de entrenamiento en el CAR, el exfutbolista compartió sentirse satisfecho con el "equipazo" que armó porque así tiene bastante "competencia interna" que le permitirá a la Selección Mexicana Sub-20 "ir a buscarlo todo en este Mundial".

Sobre el contacto que ha tenido con Javier Aguirre, Eduardo Arce reconoció que sigue de cerca el desarrollo de los futbolistas que tienen posibilidades de representar a la Selección Mayor, sobre todo el de la considera perla de nuestro balompié nacional.

"Él y Rafa Márquez están muy al pendiente de la evolución de cada uno de los jugadores que están en el radar de ellos. No me sorprende que tomara la decisión de que Gil viniera con nosotros, en vez de que con ellos", añadió.

El director técnico del Tri Sub-20 reconoció que Gilberto Mora cuenta con "la serenidad para manejar" todo lo que está viviendo, por lo que considera que esa es una de sus principales virtudes.