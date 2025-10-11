México vs Argentina, por el pase a semifinales

La Selección Mexicana no se deja abrumar por el ruido externo: Argentina es un rival más en el Mundial Sub-20. Es uno más en su camino, aun cuando el compromiso es de carácter histórico y en juego está el boleto a las semifinales del certamen.

Palabras que tanto los futbolistas tricolores, como el estratega Eduardo Arce, sostienen: "No me cansaré de repetirlo. Tenemos que darle foco a lo que hacemos nosotros y no contra quién vamos. Desde el respeto fuera de, pero adentro hacer lo que nos corresponde".

Por lo que, una vez que salten a la cancha, los jóvenes futbolistas le guardarán respeto a Argentina, pero sin dejarse nublar la vista por el pasado que ambos equipos han construido, dejando al Tricolor como "víctima" en cuestión de resultados.