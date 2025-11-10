Tri Sub-17 pierde con Suiza y se complica su clasificación en Mundial

Con el buen remate de cabeza de Aldo de Nigris al minuto 57 que descontaba el marcador, las esperanzas de la Selección Mexicana Sub-17 de empatar el partido y tener más posibilidades de avanzar a dieciseisavos de final se fueron al cielo... por un minuto.

Apenas 60 segundos después, Mladen Mijajilovic, quien abrió el marcador al 17´, culminó su tarea como verdugo del "Mini Tri" y puso el 3-1 definitivo en la pizarra.

Cuando el combinado nacional apenas trataba de recuperarse del primer golpe, llegó el segundo. Un autogol tras un desafortunado desvío de Félix Contreras que pegó en el guardameta, Santiago López, y terminó con el balón dentro de su propia portería.

¿Cuál fue el desempeño del equipo mexicano?

El funcionamiento táctico de los dirigidos por Carlos Cariño tampoco fue el mejor. Incluso después de la victoria (1-0) en la segunda jornada de la Fase de Grupos ante Costa de Marfil, el equipo nacional dejaba más dudas que certezas.

Al final esta falta de identidad en el campo terminó por cobrar factura ante unos suizos que, además de llegar como líderes del grupo a este partido, jamás dejaron de pisar el acelerador a pesar de irse 2-0 al descanso.

Una primera mitad que pudo ser incluso más caótica, pues a los 10 minutos, un penalti cometido por el guardameta iniciaba la pesadilla de 45 minutos para el Tricolor. Sin embargo; Nico Lazri estrelló el lanzamiento en el poste.

¿Qué opciones tiene México para avanzar?

La fase de Grupos de esta Copa Mundial termina mañana, por lo que la Selección Nacional tendrá que esperar una serie de resultados milagrosos para saber si podrá colarse a la fase de eliminación como uno de los mejores terceros lugares tras haber conseguido tres puntos.