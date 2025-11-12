Clasifica de milagro; va contra Argentina

Al final, con el último partido de la fase de grupos, fue como la Selección Mexicana consiguió su boleto a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.

México estaba prácticamente eliminado de la justa de Qatar 2025, pero logró colarse de milagro, por la vía del "Fair Play".

La derrota (2-0) de Arabia Saudita frente a Mali le abrió la última posibilidad al Tricolor de Carlos Cariño. Con la misma diferencia de goles (-2), el mismo número de anotados y recibidos, todo se resolvió con el cuarto criterio, las tarjetas.

Ahí, México fue mejor. En la fase de grupos recibió siete tarjetas amarillas, mientras que el combinado árabe ocho, además de dos tarjetas rojas. Así fue como arañaron su boleto a la fase de eliminatoria. El mini Tricolor fue el peor clasificado al entrar como el octavo mejor tercer lugar con apenas una victoria, y ahora se medirá con Argentina, el mejor clasificado con nueve puntos y una diferencia de nueve goles.

Sí, de nueva cuenta se medirán México y Argentina, ahora, en la categoría Sub 17. Recientemente, lo hicieron en el Mundial Sub 20 y no les fue nada bien, pues quedaron eliminados al caer 2-0 en los cuartos de final, a pesar de que tuvieron un buen desempeño en el torneo.

El camino de México a esta instancia ha sido difícil, perdió 1-2 ante Corea del Sur, ganó 1-0 a Costa de Marfil y cayó 3-1 con Suiza. Argentina ganó 3-2 a Bélgica, 1-0 a Túnez y 7-0 a Fiyi.