Lista de las selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo

La Fecha FIFA de noviembre marcó un punto de quiebre en el camino hacia la Copa del Mundo 2026 para varias selecciones.

Luego de largas y emocionantes eliminatorias por todo el planeta, la máxima justa de la FIFA ha logrado conocer a nuevos equipos, quienes, con talento y una dosis de fortuna, han asegurado su lugar para buscar levantar el trofeo.

Para este momento, ya hay 39 clasificados, incluyendo a los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuáles son los equipos clasificados?

La recta final hacia la Copa del Mundo 2026 se convierte en una carrera contrarreloj por los últimos boletos. Las plazas restantes se definirán en la última ventana eliminatoria y en los repechajes intercontinentales, donde la tensión será máxima.

Todas las selecciones que han logrado su boleto a la Copa del Mundo son:

Anfitriones (3): Canadá, Estados Unidos y México.

Asia (8): Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania, y Uzbekistán.

África (9): Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol (6): Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa (12): Inglaterra, Francia, Croacia, Alemania, Países Bajos, Portugal, Noruega, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.

Oceanía (1): Nueva Zelanda.