Mantiene vivas sus esperanzas

Las pequeñas Islas Feroe dieron un gran paso hacia su primera Copa del Mundo el domingo con una sorprendente victoria por 2-1 contra la República Checa.

Clasificada en el puesto 136 por la FIFA, la nación con una población de menos de 55.000 habitantes pelea por uno de los puestos a los playoffs del torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.

Las Islas Feroe, ubicadas a medio camino entre Escocia e Islandia, tienen una superficie terrestre de solo 1400 kilómetros cuadradas. Durante mucho tiempo ha sido un pez pequeño en el fútbol europeo y en su punto más bajo estuvo clasificada en el puesto 198.

Pero una racha de cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de clasificación la ha visto subir al tercer lugar en el Grupo L. La victoria contra los checos, que ocupan el segundo lugar, significa que solo un punto los separa de Croacia en la probable carrera por ser subcampeón del grupo y asegurar un lugar en los playoffs.

Sin duda no era el favorito contra un equipo checo que aún esperaba ganar el grupo pero la anotación del suplente Martin Agnarsson a los 18 minutos no solo atestó un golpe a los checos que buscan clasificar directamente como líderes del grupo, sino también para poner grandes dudas sobre la posición de subcampeón con un juego restante para ambos equipos.

Hanus Sorensen había puesto a las Islas Feroe por delante al 67 en Torsvollur, un estadio con una capacidad de poco más de 6.000 personas en la capital Torshavn. Adam Karabec había igualado al 78.

Croacia —subcampeón de la Copa del Mundo en 2018 y semifinalista en 2022— lidera el grupo por tres puntos después de una victoria de 3-0 en casa ante Gibraltar y tiene una diferencia de goles muy superior. Croacia también tiene un juego pendiente ante República Checa y las Islas Feroe, es el gran favorito para ganar el grupo.

Depay vuelve a brillar para Países Bajos

Países Bajos continúa liderando el camino en el Grupo G después de golear 4-0 a Finlandia en Ámsterdam.

Memphis Depay anotó con un penal para llegar a 54 anotaciones, extendiendo el récord para su país. El exdelantero del Manchester United ha marcado siete goles en seis partidos de clasificación durante esta campaña.

Donyell Malen, Virgil van Dijk y Cody Gakpo también anotaron para los holandeses, que lideran el grupo con 16 puntos y dos partidos restantes.

Polonia está tres puntos por detrás en el segundo lugar. Sebastian Szymanski marcó directamente de un córner y Robert Lewandowski consiguió el otro gol en la victoria de Polonia por 2-0 contra Lituania.

Reñidos encuentros

Dinamarca y Escocia están codo a codo en la cima del Grupo C después de que ambos equipos volvieran a ganar.

Escocia venció a Bielorrusia 2-1 después de que los goles de Che Adams y Scott McTominay le dieran el control en Hampden Park. Gleb Kuchko descontó en el tiempo de descuento para Bielorrusia.

La racha goleadora del danés Rasmus Hojlund continúa desde que dejó el Manchester United para unirse al Napoli cedido el mes pasado.

Él puso en marcha a Dinamarca con el primer gol en una victoria de 3-1 contra Grecia. Son ocho goles combinados para club y país desde su traslado.

Dinamarca lidera el grupo, por delante de Escocia por diferencia de goles, con ambos equipos en 10 puntos después de cuatro juegos.

Austria vuelve a la realidad

Después de la goleada de 10-0 a San Marino el jueves, el líder del Grupo H, Austria, vio terminado su récord perfecto en manos de Rumania.

El gol del rumano Virgil Ghita en el quinto minuto del tiempo añadido selló una victoria de 1-0 para Rumania.

Esa fue una buena noticia para el segundo clasificado, Bosnia y Herzegovina, con solo dos puntos separando a los dos primeros.



