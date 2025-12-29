FIFA registra 150 millones de solicitudes para el Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que se registró un pedido de 150 millones de entradas para el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México con la participación de 48 selecciones.

"En los últimos días ha habido un gran debate sobre las entradas y sus precios. Como decía, tenemos 6 o 7 millones de entradas a la venta. Y comenzamos la fase de venta hace aproximadamente dos semanas", afirmó Infantino durante la Cumbre Mundial del Deporte que se celebra en Dubái. "Ahora díganme, en su opinión, en estas dos semanas, ¿cuántas solicitudes de entradas hemos recibido? Quizá 5 millones, quizás 10 millones, quizás 20 millones. Bueno, puedo decirles porque en dos semanas, en 15 días, hemos recibido 150 millones de solicitudes de entradas, es decir, 10 millones de solicitudes de entradas cada día", destacó.

¿Cuántas solicitudes de entradas se han recibido?

"Esto demuestra el poder del Mundial. Lo interesante es que, obviamente, uno de los países anfitriones, Estados Unidos, ocupa el primer puesto. Alemania y el Reino Unido ocupan el segundo y tercer lugar. Tendremos entre 6 y 7 millones de personas en los estadios, y 6 mil millones de personas lo verán desde casa. Naturalmente, generaremos más de 10 mil millones de euros en ingresos, que reinvertiremos en el fútbol a nivel mundial", resaltó Infantino.

Detalles sobre los ingresos generados por el Mundial

El presidente de la FIFA también respondió a las acusaciones de exceso de fútbol: "Quizás en algunas partes del mundo haya demasiado fútbol, pero sin duda en otras no hay suficiente", opinó. "Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, debemos intentar encontrar el equilibrio adecuado entre el fútbol de clubes y el de selecciones, entre los partidos importantes y los insignificantes. Por eso invertimos miles de millones de dólares en el desarrollo del fútbol mundial", anunció Infantino, alardeando de las 100 academias de la FIFA en otras tantas naciones.

En cuanto al Mundial de Clubes, Infantino indicó que "la FIFA se ha centrado en las selecciones nacionales durante 120 años" y consideró que "es importante centrarse también en los clubes, porque el fútbol de clubes es el fútbol que todos practicamos". "Sólo una minoría de los jugadores juega en selecciones nacionales, pero todos juegan en un club", recordó Infantino, quien reiteró la idea de la FIFA de cambiar la regla del fuera de juego para favorecer a los atacantes. "Hace años, introdujimos el VAR para hacer el fútbol más justo, para darle al árbitro la oportunidad de corregir un error que millones de personas en casa o incluso en el estadio podrían haber visto", recordó el presidente de la FIFA. "Seguimos mejorando el VAR con tecnología cada vez más avanzada para ayudar a los árbitros a tomar la decisión correcta.

¿Qué cambios se proponen en las reglas del fútbol?

Seguimos examinando las reglas, preguntándonos cómo podemos hacer que el juego sea más ofensivo y atractivo", insistió sobre la idea de cambiar la regla del fuera de juego, previamente expresada pero difícil de implementar con la IFAB. "Estamos considerando la regla del fuera de juego, que ha evolucionado con los años y que exige que el atacante se ubique detrás del defensor, en línea con él. Quizás en el futuro, esté por delante para estar en fuera de juego", adelantó Infantino. La idea es definir el fuera de juego sólo cuando el atacante esté completamente por delante del defensor. "Pero también estamos evaluando medidas para evitar pérdidas de tiempo. Es importante que el juego fluya correctamente, por lo que las interrupciones deben minimizarse", completó Infantino.